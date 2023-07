Pellegrini v Trenčíne krstil svoju knihu: Na akcii sa objavil aj obľúbený kakaovník a známa tvár 90. rokov

Galéria fotiek (6) Pellegrini to mal na krste knihy mimoriadne živé.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

TRENČIN - Je to neuveriteľné, no niekoľko týždňov pred voľbami si predseda Hlasu-SD ešte popri kampani našiel čas na to, aby napísal aj vlastnú knihu o aktuálnej situácii na Slovensku a o tom, kam smeruje. Krst knihy Slovensko vlastnou cestou sa odohral v Trenčíne, kam prišli viaceré známe tváre, ktoré si mnohí pamätajú ešte z minulých desaťročí.