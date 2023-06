Predsedovia parlamentov krajín Slavkovského formátu navštívili Gruzínsko

BRATISLAVA — Predseda Národnej rady SR Boris Kollár, predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová a predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka v rámci Slavkovského formátu (S3) absolvovali dvojdňovú cestu do Gruzínska. Rokovali počas nej najmä o spôsoboch podpory tejto krajiny a integračných procesoch do európskych a medzinárodných štruktúr. TASR o tom informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Predsedovia parlamentov S3 rokovali so svojím gruzínskym náprotivkom Šalvom Papuašvilim a ďalšími zákonodarcami a stretli sa aj s gruzínskou prezidentkou Salome Zurabišviliovou a premiérom Iraklim Garibašvilim. Hovorili aj o otázkach, pre ktoré Európska únia v marci rozhodla o neudelení štatútu kandidátskej krajiny Gruzínsku.

"Keď sa Slovensko usilovalo o vstup do Európskej únie, taktiež sme čelili ťažkostiam pri spĺňaní stanovených cieľov a oproti ostatným krajinám sme v tom čase zaostávali. Nakoniec sme ich však dobehli a vstúpili sme (do EÚ) spolu s ďalšími deviatimi krajinami v rovnakom čase," povedal Kollár, podľa ktorého by prípadné ťažkosti nemali gruzínskych predstaviteľov odradiť od ich snáh.

Predstavitelia parlamentov S3 sa tiež zhodli na tom, že Gruzínsko je zvrchovaná krajina a jej súčasťou sú i okupované Južné Osetsko a Abcházsko.V rámci druhého dňa návštevy si predsedovia parlamentov S3 prezreli okupačnú líniu v dedine Odiši a rokovali s miestnymi mimovládnymi organizáciami."Musíme pomenovať jasne — Rusko je agresor. Nie je to záležitosť len vojny na Ukrajine, uvedomme si, že Rusko už niečo podobné v minulosti urobilo — okupuje časť Gruzínska,“ zdôraznil v tejto súvislosti Kollár.