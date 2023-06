Kollár a Remišová sa pochytili pre šéfa SIS: Šéfka Za ľudí chce ihneď výmenu, okamžitý výsmech od predsedu parlamentu

BRATISLAVA -Parlamentné vzťahy sú s jesennými voľbami, ktoré sú každý deň bližšie, čoraz vypätejšie. Ich krehkosť najnovšie potvrdili aj bývalí koaliční partneri, ktorí sa posekali na jednoduchej téme - výmeny šéfa SIS. K tej by mal podľa predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej pristúpiť premiér úradníckej vlády Ľudovír Ódor. Deklarovala to po rokovaní s ním. Michal Aláč je pritom aktuálnym šéfom tejto štátnej inštitúcie a je nominantom Sme rodina. Dalo sa čakať, že na tento nápad štipľavo zareaguje aj Boris Kollár, čo sa aj stalo.

Aláč pritom nastúpi do funkcie v roku 2021, keď sa riešila kauza údajného podplácania bývalého vedenia, tiež nominanta Sme rodina Vladimíra Pčolinského. Pčolinský sa musel pre ňu vzdať stoličky, a tak Sme rodina nominovala ďalšieho človeka, ktorým bol napokon Michal Aláč a prezidentka ho 6. mája 2021 vymenovala do funkcie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

To už vtedy nebolo po chuti koaličnej Za ľudí, ktorá ešte stále mala aj viac poslancov v parlamente.

Remišová chce jeho koniec

Remišová po rokovaní s premiérom Ódorom túto podmienku zdieľala aj novinárom. "Druhá priorita je, aby pokračovala nová vláda v očiste Slovenska a minimalizovala negatívny vplyv tajnej služby na prácu polície," povedala Remišová, ktorá odkazovala na pochybenia pri úniku tajnej správy do verejnosti a čítala sa v parlamente. "Pána premiéra som vyzvala na výmenu šéfa SIS, tak isto, ako som na to vyzývala aj predchádzajúceho premiéra Eduarda Hegera. Ten to nezrealizoval, hoci ho za to skritizovali aj médiá aj protikorupčné organizácie," posťažovala sa Remišová.

Pani Remišová je vtipná osoba bez ľudí, reagoval Kollár

Tieto rázne požiadavky však ihneď drsne a pochopiteľne komentoval aj šéf Sme rodina Boris Kollár, ktorého strana Aláča do funkcie šéfa SIS nominovala. "Veronika Remišová mala podmienku?" reagoval skutočne prekvapene na otázky novinárov Kollár. "S tým jedným hlasom? Väčší vtip som nepočul," zasmial sa Kollár, ktorý odkazoval na to, že Remišová je prakticky už jediným poslancom reprezentujúcim stranu Za ľudí v parlamente a kladie si tieto podmienky na podporu programového vyhlásenia vlády za výmenu šéfa SIS. "Veronika Remišová je tak vtipná, že to je strana bez ľudí a s jedným hlasom. Ja sa divím, že sa s ňou vôbec niekto baví. Dobre, toto bola vtipná otázka, máte ešte nejakú humornú?" uzavrel túto tému Kollár.

"Je to vtipné, pani Remišová mala žiadať výmenu šéfa SIS, keď mala aspoň dvoch poslancov. Dneska má už len jedného, takže Remišová, dvaja sú viac ako jeden. Ja viem, že vám nejde matematika, ale mali ste to skúšať vtedy, keď ste mali veľkú politickú silu. Fakt vtipné," neodpustil si ešte poznámku Kollár.