Čas na oficiálne spájania uplynul a Kollár definitívne rozhodol: Máme na stole konečný dátum volieb!

BRATISLAVA - Predčasné parlamentné voľby sa už nezadržateľne blížia a ich oficiálny a nemenný dátum máme na stole. Pred hŕstkou novinárov ho oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý navyše dodal aj ďalšie lehoty, do ktorých by mali zasadnúť a vzniknúť oficiálne okrskové volebné komisie a ďalšie inštitúty súvisiace s týmto sviatkom demokracie.

VIDEO Boris Kollár oficiálne vyhlásil dátum parlamentných volieb a termíny s tým súvisiace:

Voľby budú definitívne v sobotu, na konci septembra

"Na základe rozhodnutia predsedu NR SR z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do NR SR (..) vyhlasujem voľby do NR SR, ktoré sa podľa uznesenia NR SR č. 42/2023 o skrátení volebného obdobia vykonajú v sobotu 30. septembra 2023," vyhlásil Kollár.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kollár zároveň určil aj ďalšie lehoty. Do 27. júna sa musia utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti . Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií je do 21. augusta 2023. Lehota na ich prvé zasadnutie je do 8. septembra 2023.

Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií pre osobitné volebné okrsky je 21. augusta 2023 .

VIDEO Boris Kollár po vyhlásení odpovedal aj na doplňujúce otázky:

K téme parlamentných volieb už hovorí aj minister vnútra Ivan Šimko.