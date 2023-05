Matovičova vláda podľa Jednoty dôchodcov Slovenska okradla seniorov: Ten však toto tvrdenie odmieta

"Matovičove nesystémové opatrenia a atómovky ako lotéria či očkovací bonus ani zďaleka nenahradili 2,2 miliardy eur, ktoré vlády Matoviča seniorom zobrali," uviedol predseda JDS Michal Kotian. Celkový účet po započítaní všetkých opatrení, ktoré vlády s účasťou OĽANO seniorom v rámci pomoci priniesli, je mínusový vo výške 1,614 miliardy eur. "Teda mínus 1468 eur pre každého slovenského seniora," dodal Kotian.

Predseda OĽANO Matovič sa na tlačovej konferencii voči tvrdeniam JDS ohradil s argumentom, že za vlád Smeru-SD mala JDS s vládou zmluvu, no za lepšie podmienky pre dôchodcov nebojovali. "Priemerná pomoc dôchodcom tvorila v priemere 85 miliónov eur ročne mimo dôchodkov," uviedol Matovič. Tvrdil, že vláda s účasťou OĽANO za rok 2023 pomohla mimo dôchodkov seniorom sumou 1,105 miliardy eur. "Je legitímne sa pýtať, čo za to vedenie JDS dostalo od vedenia Smeru alebo Hlasu. Vtedy, keď mali využiť zmluvu s blízkymi stranami, konali v príkrom rozpore so záujmami dôchodcov," kritizoval Matovič.

JDS dodala, že enormné zadlženie štátneho rozpočtu bude musieť riešiť ďalšia vláda, pričom sa obávajú možných sociálnych škrtov na úkor seniorov. Kotian sa však poďakoval poslancom za mimoriadnu valorizáciu dôchodkov už 1. júla tohto roka.