Majiteľa minizoo pri Žiline roztrhal lev: Nebol to prvý incident! Chov šeliem na Kysuciach bol zakázaný

ŽILINA - V utorok otriasla Kysucami tragédia. V Oškerde pri Žiline išiel majiteľ minizoo nakŕmiť leva, no z výbehu šeliem sa už nevrátil. Jeho bezvládne telo, ktoré bolo roztrhané na kusy, našli pod jeho miláčikom, ktoré mal od mláďaťa. Nebola to však prvá nešťastná udalosť v tejto minizoo.

Päťdesiatšesťročný majiteľ minizoo Jozef B. v Oškerde pri Žiline išiel v utorok nakŕmiť svoje šelmy. Z výbehu sa však nevrátil. Jeho príbuzní tak okamžite zalarmovali záchranárov a políciu. Tá sa však do výbehu nemohla niekoľko hodín dostať, pretože čakali na veterinárov, ktorí mali šelmu uspať.

"Po zabezpečení výbehu šeliem boli identifikované ľudské pozostatky. Na miesto bol privolaný aj ohliadajúci lekár a to z toho dôvodu, aby boli zabezpečené ďalšie procesné úkony," uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. Hrôza ľudí ovládla najmä vtedy, keď vo výbehu našli ľudskú nohu. Časť tela Jozefa sa našla aj priamo pod šelmou. Lev bol pritom majiteľov miláčik.

Zákaz chovu na Kysuciach

Na majiteľa Jozefa a súkromnú minizoo v Oškerde upozorňovali ochranári už v roku 2013. Sloboda zvierat vtedy zverejnila aj fotografie, na ktorých vidno leva a tigra v malej klientke. "Majiteľ súkromnej minizoo v Oškerde má takto ustajnené divožijúce zvieratá - leva a tigra už minimálne rok - v miniklietke - v nej NIČ, len jednu psiu búdu! Na podnet našej inšpektorky aj smerom k majiteľovi aj k rvps, bola prípad skontrolovať RVPS Žilina a dala majiteľovi opatrenie - do konca r. 2012 urobiť mačkám adekvátne prostredie. Podľa vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov, ktorá jasne určuje že lev/tiger majú mať 300m2 výbeh, obohatenie - konáre na šplhanie, vyvýšenú časť na ležanie, dokonca tiger bazén na plávanie a v zime nesmie klesnúť teplota v ustajnení pod 15 stupňov," napísala vtedy Sloboda zvierat. Podľa nich sa však ani koncom mája 2013 stále nič nezmenilo. Na Kysuciach mal byť dokonca zakázaný chov týchto šeliem.

Nebol to prvý incident

Útok šelmy na človek v tejto minizoo pritom nebol prvý. Už v roku 2019 počas veľkonočných sviatkov tam tiger vážne poranil vtedy 29-ročnú Jaroslavu. Vtedy bola však chyba na strane mladej ženy, ktorej prišlo ako dobrý nápad strčiť ruku do klietky k tigrovi a pohladkať ho. Vtedy ročný tiger Diego na Jaroslavu zaútočil a strhol jej z ruky mäso. Incident sa, našťastie, neskončil fatálne a ženu ošetrili privolaní záchranári. Informoval o tom vtedy Nový Čas.

"Fungujeme ďalej a nikto tu nie je ohrozený. Pani tu nie je zamestnaná, je to priateľka nášho zamestnanca, ktorý ju svojvoľne pustil do priestoru, kde nemala čo hľadať a túto záležitosť si my vyriešime v rámci firmy," vysvetľoval v roku 2019 teraz mŕtvy Jozef. Incident riešila polícia. Mladá žena sa vyjadrovať k tomu, čo ju napadlo strkať ruku do klietky k tigrovi, nechcela vyjadrovať.

Mladý Diego však dopadol lepšie ako lev, ktorý roztrhal svojho majiteľa. Tigra neusmrtili, pretože majiteľ povedal, že nie je agresívny a chyba bola na strane Jaroslavy, čo zachytili aj kamery. Avšak leva, ktorý Jozefa roztrhal na kusy, usmrtili.