Kauza vraždy Kuciaka ide do finále: Po mesiacoch prehovorila Zsuzsová! Nebola som žiadna štetka, pri zuboch sa zamotala

Objednávatelia vraždy novinára Jána Kuciaka nie sú stále potrestaní. V prípade padli doposiaľ tri právoplatné rozsudky - Zoltán Andruskó, ktorý spolupracuje s políciou dostal 15 rokov za mrežami. Odsúdený je aj strelec Miroslav Marček, ktorý sa k vražde novinára a jeho snúbenice priznal. Marček dostal 25-rokov nepodmienečne. Rovnaký trest stihol aj jeho bratranca Tomáša Szabóa, ktorý sa nakoniec tiež k účasti na zločine priznal.

Bez trestu v tomto prípade zatiaľ vyviazli Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Prokurátor ich viní z toho, že práve Kočner si mal vraždu novinára objednať prostredníctvom Aleny Zsuzsovej. Obaja sú pritom už právoplatne odsúdení v iných prípadoch - Zsuzsová na 21 rokov za vraždu exprimátora Lászloa Basternáka a Kočner na 19 rokov v kauze televíznych zmeniek. Vinu v prípade vraždy novinára odmietajú. Prípad je spojený aj s kauzou prípravy vrážd prokurátorov - Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. V tomto prípade sú, okrem Kočnera a Zsuzsovej, obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragić. Všetci tvrdia, že sú nevinní.

archívne video

Kočner tvrdí, že za všetkým bol Tóth

V predošlé dni vypovedal aj obžalovaný Marian Kočner, ktorého prokurátor viní z toho, že si mal objednať vraždu Jána Kuciaka, ako aj terajšieho generálneho prokurátora Maroša Žilinku či špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Kočner to popiera a tvrdí, že nikdy si žiadnu vraždu neobjednal. Priznal sa k lustrácii mien v Sociálnej poisťovni, no poprel, že by tam lustroval zavraždeného novinára či jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Obžalovaný Kočner vypovedal, že to bol práve jeho bývalý blízky spolupracovník a kamarát exsiskár Peter Tóth. Ten vypovedá proti Kočnerovi.

"Pozrel som sa na telefón a prišla mi smska od Petra Šufliarskeho s prianim pekných Vianoc. S Tóthom sa naša debata zvrtla na to, že kto bude novým generálnym prokurátorom, bavili sme sa o tom, aké budú rošády," vypovedal Kočner s tým, že si chceli dať spraviť matematický horoskop a keďže na to potrebovali dátumy narodenia, tak ich vylustrovali. Tvrdí, že Grid kartu, ktorú použili, si Tóth potom zobral.

Galéria fotiek (6) Petra Tótha predviedla na hlavné pojednávanie s Kočnerom polícia

Zdroj: Topky/Maarty

Osoba Dušan Keményi (bývalý SIS-kár) sa podľa Kočnera mala vyjadrovať v mene Kočnera na portáli Na pranieri. Kočner hovorí, že toto meno dal Zsuzsovej Peter Tóth. Predsedníčka senátu sa Kočnera pýta aj na prezývku SIS Alino. Kočner opäť odpovedá, že to bola prezývka Zsuzsovej. "Vysvetlenie, prečo SIS, je jednoduché. Keď mi na mobile zasvietilo toto, moja manželka sa na nich nepýtala. Vedela, že sa poznám s ľuďmi s informačnej služby," povedal Kočner.

Predsedníčka sa pýtala aj na lustráciu zavraždenej Martiny Kušnírovej. Kočner povedal, že on o Kušnírovej nevedel. "Mohol to byť Peter Tóth, on na Facebooku lustroval všetkých, aj Jána Kuciaka," povedal. Kočner vypovedal aj o tom, kto nazýval Zsuzsovú volavkou. "Ona nebola moja volavka, takto ju nazval Tóth," vypovedal Kočner. Pri odpovedi na otázku, či Zsuzsová prinášala informácie aj Kočnerovi, bol vyhýbavý. "Je dôležité poznať svojho protivníka," povedal. Na otázky prokurátorov a právnych zástupcov poškodených odpovedať odmietol.

Galéria fotiek (6) Pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kľúčový svedok

V pondelok sa pred senát Špecializovaného trestného súdu postavil opäť aj Zoltán Andruskó. Ten je kľúčovým svedkom v príapde vraždy novinára a usvedčuje práve Zsuzsovú a Kočnera. Andruskó pokračoval vo svojej výpovedi zo začiatku apríla. Vtedy spomenul aj list, ktorý mal dať svojej známej predtým, ako ho zadržali. V ňom má byť napísané, že vraždu novinára si objednal Kočner prostredníctvom Aleny Zsuzsovej.

List sa dostal k justičným orgánom len nedávno. Andruskó hlavom pojednávaní povedal, že ho napísal preto, lebo sa bál o svoj život. Zsuzsová sa mu mala vyhrážať smrťou. Keď začal Andruskó v minulosti vypovedať v kauze novinárovej vraždy, najskôr bola podľa jeho slov s policajtmi reč o tom, že mu bude zastavené trestné stíhanie. Napokon sa mala jeho obhajkyňa dohodnúť s prokurátorom, že mu bude navrhovať osem rokov väzenia. "Trest mi bol zdvojnásobený," podotkol. Zopakoval, že obsahom pôvodnej objednávky vraždy Kuciaka bol taký spôsob vykonania, aby nebolo nájdené telo.

"Povedala mi, že vraždu objednal Marian Kočner," uviedol Andruskó na margo Zsuzsovej. Vypovedal tiež, že mal od obžalovanej dostať peniaze zabalené v kuchynskej papierovej utierke. Práve táto informácia má byť dôležitá, pretože podľa zástupcu poškodených advokáta Romana Kvasnicu sa pri domovej prehliadke Aleny Zsuszovej našli takto zabalené peniaze.

Galéria fotiek (6) Zoltán Andruskó

Zdroj: Topky/Maarty

Obžalovaná Alena Zsuzsová odmietla, že by Andruskó komunikoval s Kočnerom prostredníctvom jej mobilu. Tvrdí, že mu počas leta 2017 trikrát požičala peniaze, spolu to malo byť 20.000 eur. Peniaze mali byť spravidla zabalené v papierovej utierke. "To znamená, že Zoltán Andruskó dostal odo mňa peniaze v bielej papierovej kuchynskej utierke, ale nie na žiadnu objednávku vraždy," zdôraznila.

Nebola som žiadna štetka, vypovedal Zsuzsová

Pred senát Ruženy Sabovej sa v pondelok postavila aj obžalovaná Alena Zsuzsová. Tá vypovedala po dlhých mesiacoch. "Neexistuje o tom žiadna komunikácia ani svedecká výpoveď, okrem protichodných výpovedí Zoltána Andruskóa," povedala vo svojej spontánnej výpovedi Zsuzsová s tým, že jeho výpovede považuje za klamstvá. Nie je podľa nej ani žiadny dôkaz o tom, že by si ktorúkoľvek z vrážd u nej objednal Marian Kočner. "Napriek tomu to obžaloba uvádza," podotkla.

Zsuzsová ďalej uviedla, že Andruskóovi nikdy nedala žiadne peniaze za žiadnu vraždu. Potvrdila, že sa zoznámili približne v roku 2010. Komunikácia extrahovaná z aplikácie Threema podľa nej nie je úplná a mala byť upravovaná. Tvrdí, že význam emotikonov vysvetlila. Aj ona, rovnako ako Marian Kočner, odmietla odpovedať na prípadné otázky prokurátorov či zástupcu poškodených. Zdôvodnila to tým, že sú podriadení špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, s ktorým sa mala v minulosti stretnúť. Zsuzsová tvrdila, že Lipšic klame a o jej stretnutí s ním existujú aj dôkazy. Tie však chce predložiť až vtedy, keď sa zmení politická situácia na Slovensku.

Galéria fotiek (6) Alena Zsuzsová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zsuzsová povedala, že čelila nátlaku orgánov činných v trestnom konaní a lynču médií. Hovorila aj o tom, či bola Kočnerovou volavkou. "Nikdy som žiadna volavka nebola, ani žiadna zlatokopka, ani štetka," povedala. Podľa nej komunikácia v aplikácii Threema, podľa ktorej to tak mohlo vyzerať, bola len akousi hrou medzi ňou a Kočnerom.

"Najprv som to v komunikácii prijala, lebo som bola zvedavá, kam až je pán Kočner ochotný zájsť s peniazmi, on, naopak, chcel zistiť, čo som ochotná za peniaze urobiť. Keď k tomu malo dôjsť, tak som vysvetlila pánovi Kočnerovi, prečo som to robila a on mi vysvetlil, že ma skúšal, ale nikdy sa nič z toho neudialo," vypovedala Zsuzsová. Ďalej tvrdila, že nikdy s Kočnerom nepoužili žiadny materiál, ktorý získala, a nikoho vraj nevydierali. Dôkazom toho má byť to, že nikto nepodal trestné oznámenie.

Správy s Lipšicom a vypadnutý zub

Obžalovaná Zsuzsová sa venovala aj špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Tvrdila, že si spolu vymieňali správy so sexuálnym podtónom. Stať sa tak malo v rokoch 2012 a 2013. Dôkazy o tejto komunikácii sa nenachádzajú v spise. Zsuzsová povedala, že ich má, no predloží ich neskôr, pretože teraz na to nie je vhodná doba.

Senát sa jej pýtal aj na cestu do Bratislavy deň po vražde, kde sa mala stretnúť s Kočnerom. Zsuzsová odmietla, že by vtedy išla pre peniaze. Tvrdila, že sa s Kočnerom napokon ani nestretla. Jej výpoveď bola zmätočná. Najskôr povedala, že tam mala ísť sama, potom si vzdala dcéru, lebo jej nebolo dobre a bála sa, aby sa jej po ceste niečo nestalo. Stretnutie s Kočnerom už zrušiť nechcela. "Myslel by si, že si z neho robím blázna," povedala. Napokon sa, podľa nej, ani nestretli. Stretnutie mal zrušiť Kočner. "Asi tak urobil prostredníctvom Signalu," povedala. Správy s textom "som tu" a "ja tiež" nevedela vysvetliť. "Neviem to vysvetliť. Táto komunikácia neprebehla, pretože by nemala zmysel," povedala.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Senát sa jej pýtal aj na rôzne zdravotné problémy, ktorými mala Zsuzsová trpieť. Aj na správu o vypadnutom zube, ktorú poslala Kočnerovi po vražde novinára. "Jeden už vypadol," písala mu obžalovaná. Zsuzsová vypovedala, že komunikácia bola naozaj o zuboch a nejde o žiadne šifry. Tvrdila, že mala medzierky medzi zubami, čo bol estetický problém. Povedala, že správa o vypadnutom zube bol len žart. Na otázku, kto si mohol u Zoltána Andruskóa objednať vraždu novinára odpovedala, že sa na to snaží prísť už 5 rokov. "Musel to byť niekto, kto chce, aby pán Kočner dostal doživotie," povedala Zsuzsová.