Andruskó vypovedá proti Zsuzsovej a Kočnerovi: Pred zadržaním napísal list! Vraždu Kuciaka si objednali oni, tvrdí

Svedok Zoltán Andruskó usvedčuje z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka práve obžalovaného Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Rovnako tvrdí, že si objednali aj vraždy ďalších ľudí. Andruskó spolupracuje s vyšetrovateľmi od začiatku jeho zadržania. Andruskó pokračoval vo svojej výpovedi zo začiatku apríla. Vtedy tvrdil, že ešte pred svojím zadržaním napísal list, ktorý dal svojej známej. V ňom mal za objednávateľov Kuciakovej vraždy označil Kočnera a Zsuzsovú. List sa dostal k justičným orgánom len nedávno. Andruskó na dnešnom hlavom pojednávaní povedal, že ho napísal preto, lebo Zsuzsová sa mu vyhrážala smrťou.

Kočner hádže vinu na Tótha

V predošlé dni vypovedal aj obžalovaný Marian Kočner, ktorého prokurátor viní z toho, že si mal objednať vraždu Jána Kuciaka, ako aj terajšieho generálneho prokurátora Maroša Žilinku či špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Kočner to popiera a tvrdí, že nikdy si žiadnu vraždu neobjednal. Priznal sa k lustrácii mien v Sociálnej poisťovni, no poprel, že by tam lustroval zavraždeného novinára či jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Obžalovaný Kočner vypovedal, že to bol práve jeho bývalý blízky spolupracovník a kamarát exsiskár Peter Tóth. Ten vypovedá proti Kočnerovi.

Galéria fotiek (6) Pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

"Pozrel som sa na telefón a prišla mi smska od Petra Šufliarskeho s prianim pekných Vianoc. S Tóthom sa naša debata zvrtla na to, že kto bude novým generálnym prokurátorom, bavili sme sa o tom, aké budú rošády," vypovedal Kočner s tým, že si chceli dať spraviť matematický horoskop a keďže na to potrebovali dátumy narodenia, tak ich vylustrovali. Tvrdí, že Grid kartu, ktorú použili, si Tóth potom zobral.

Osoba Dušan Keményi (bývalý SIS-kár) sa podľa Kočnera mala vyjadrovať v mene Kočnera na portáli Na pranieri. Kočner hovorí, že toto meno dal Zsuzsovej Peter Tóth. Predsedníčka senátu sa Kočnera pýta aj na prezývku SIS Alino. Kočner opäť odpovedá, že to bola prezývka Zsuzsovej. "Vysvetlenie, prečo SIS, je jednoduché. Keď mi na mobile zasvietilo toto, moja manželka sa na nich nepýtala. Vedela, že sa poznám s ľuďmi s informačnej služby," povedal Kočner.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predsedníčka sa pýtala aj na lustráciu zavraždenej Martiny Kušnírovej. Kočner povedal, že on o Kušnírovej nevedel. "Mohol to byť Peter Tóth, on na Facebooku lustroval všetkých, aj Jána Kuciaka," povedal. Kočner vypovedal aj o tom, kto nazýval Zsuzsovú volavkou. "Ona nebola moja volavka, takto ju nazval Tóth," vypovedal Kočner. Pri odpovedi na otázku, či Zsuzsová prinášala informácie aj Kočnerovi, bol vyhýbavý. "Je dôležité poznať svojho protivníka," povedal. Na otázky prokurátorov a právnych zástupcov poškodených odpovedať odmietol.

Vypovedal aj šéf zločineckého gangu

Ako svedok v prípade prípravy vrážd prokurátorov vypovedal aj člen zločineckého gangu Iľja Weiss. Svedok vypovedal už na vlaňajšom pojednávaní. Vtedy uviedol, že obžalovanému Darkovi Dragićovi, ktorý mu podľa jeho slov hovoril o "nejakej robote" v Piešťanoch, mal zabezpečiť ukradnuté auto. Automobil napokon nezabezpečil, lebo mu Darko Dragić nezaplatil. Vozidlo malo byť použité v súvislosti s plánovanou vraždou prokurátorov.

Weiss podotkol, že je vo väzení štyri roky a niektoré veci si nepamätá a nechce pamätať. Reagoval tak na poznámku o tom, že jeho výpoveď sa nezhoduje s tou spred roka. Predsedníčka senátu sa Weissa pýtala, či je obchod aj ublíženie na zdraví. "Šecko je obchod. Aj podpálenie auta je obchod, keď vám volado za to zaplatí," povedal Weiss.

Galéria fotiek (6) Iľja Weiss

Konfrontoval sa aj s Darkom Dragićom, ktorý tiež tvrdí, že Weiss klame a výpovede si prispôsobuje. "Podľa môjho názoru a presvedčenia pán svedok Iľja Weiss klame a všetko si vymýšľa. Toto celé urobil z toho dôvodu, aby získal nižší trest, za čo bol už právoplatne odsúdený na 9 rokov. A okre tých rozporov, ktoré sa tu dnes riešili, podľa môjho názoru ani jediný nebol vyvrátený alebo zodpovedaný a dokonca, keď vy ste sa pýtali pána svedka, či robili spolu biznis, pán Weiss odpovedal, že nie, každý si chráni vlastných ľudí. Až keď mu prokurátor prečítal vlastnú výpoveď s predošlých rokov, tak to zmenil," povedal zase obžalovaný Kracina. Dodal, že z konfrontácie vyplýva, že nevie po nemecky ako sa povedia zápalné fľaše, ako sa povedia ježkovia.