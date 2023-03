MIMORIADNE Šok po rokovaní vlády: Lengvarský oznámil, že je pripravený skončiť vo funkcii!

„Vzhľadom k situácii a niektorým pochybnostiam pri výkone mojej práce som oznámil pred chvíľou pánovi premiérovi, že som pripravený podať žiadosť o ukončení môjho poverenia,“ povedal stručne Lengvarský v rámci krátkeho vyhlásenia bez možnosti klásť otázky. Bližšie podrobnosti chce komunikovať vo štvrtok po návšteve prezidentky.

Heger vytkol Lengvarskému zlyhanie

Viac svetla do toho, čo viedlo k radikálnemu rozhodnutiu Lengvarského, priniesol premiér Eduard Heger. "Plán obnovy je pre mňa a pre celé Slovensko kľúčový dokument aj preto, že sú tam významné reformy, ktoré sa nám podarilo presadiť aj v parlamente a dnes ich implementujeme. Sú tam taktiež veľmi dôležité investície, ktoré sa týkajú každého rezortu a som veľmi rád, že za týmto účelom máme zriadenú práve aj agentúru NIKA,“ uviedol Heger.

Práve táto agentúra mala v prípade rezortu zdravotníctva upozorniť na isté zdržanie, ktoré treba okamžite dobehnúť. „Mojim cieľom a veľkou prioritou je, aby sme odstránili všetky prekážky a začali rýchlo dobiehať zmeškané obdobie,“ uviedol. Viac však nateraz nechcel prezradiť ani on. Rovnako ako Lengvarský odkázal, že sa bližšie vyjadrí až po zajtrajšom stretnutí s Čaputovou.

Povedal však, že sú niektoré oblasti, v ktorých rezort pod vedením Lengvarského zlyháva. Vysvetlil, že to bol aj dôvod, preto schválili krízové riadenie. To, kto demisiu inicioval a kto by mohol byť Lengvarského nástupcom, známe nie je.

Stretnutie v paláci

Prezidnetka Zuzana Čaputová svoj ďalší postup oznámi po stretnutí s Hegerom a Lengvarským. Hlava štátu ozrejmila, že s Hegerom je v posledných týždňoch v intenzívnom kontakte v témach, ktoré považuje za kľúčové. "Jednou z nich je, samozrejme, naplnenie míľnikov z plánu obnovy. Vnímam, samozrejme, isté výzvy v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o budovanie alebo projektovanie nemocnice Rázsochy. Požiadala som ešte pred niekoľkými dňami premiéra, aby k tejto veci pristúpil s veľkou pozornosťou, aby nedošlo k zlyhaniu v tejto oblasti," povedala.

Heger by mal podľa jej slov na štvrtkovom stretnutí predstaviť návrh riešení v súvislosti s Rázsochami. "Zároveň som dohodnutá aj s ministrom Lengvarským, s ktorým som bola v telefonickom kontakte, že zajtra ho prijmem na rokovanie a potom oznámim svoj ďalší postup," uviedla prezidentka. Pripomenula, že vedením rezortu môže poveriť iba existujúceho člena vlády.

Pellegrini: Lengvarský urobil dobre

Podľa opozičného poslanca Petra Pellegriniho (Hlas-SD) Lengvarského rozhodnutie len potvrdzuje, že zdravotníctvo nikdy nebolo prioritou lídra OĽaNO Igora Matoviča ani dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a Lengvarský urobil podľa neho dobre. Myslí si, že nemal podporu od OĽANO ani Matoviča a Hegera. "Je úplne logické, že minister, ktorý nemá podporu vlastnej politickej strany, ministra financií, predsedu vlády, nemôže vykonávať zodpovedne túto funkciu, preto si myslím, že pán minister urobil dobre, ale mal toto gesto urobiť oveľa skôr," povedal Pellegrini v stanovisku strany. "Boli sme svedkami toho, ako mu táto neschopná vláda pri každej možnej príležitosti hádzala polená pod nohy," doplnil.

Tento krok podľa neho len ukazuje, že predčasné parlamentné voľby sa mali konať skôr ako v septembri, pretože takýchto situácií môže nastať ešte veľa. Pellegrini chce pozorne sledovať, kto prevezme riadenie rezortu, keďže v ňom vníma množstvo problémov.