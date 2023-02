Poslanci idú hasiť vlastné faux pas s dôchodkami: Narýchlo predkladajú zákon, ktorý má zachrániť valorizáciu

Galéria fotiek (2) Hlas - SD

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Rast dôchodkov by sa pre úpravu systému valorizácie od 1. januára budúceho roka nemal spomaliť. Do vládnej novely zákona o sociálnom poistení, o ktorej bude rokovať Národná rada (NR) SR na nadchádzajúcej marcovej schôdzi, chce mimoparlamentný Hlas-SD presadiť prechodné ustanovenie. Penzie by sa tak budúci rok vypočítali spôsobom výhodnejším pre dôchodcov.