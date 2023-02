Systému valorizácie dôchodkov by pomohli viaceré zmeny, navrhuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Termín štandardnej valorizácie dôchodkov by bolo podľa RRZ vhodné posunúť z tradičného januára na neskorší mesiac, napríklad apríl. "Dôvodom je snaha do valorizácie okamžite zachytiť vplyv úpravy regulovaných cien, prípadne legislatívnych zmien v nepriamych daniach, ktoré sa do cenovej hladiny premietnu začiatkom roka v januárovej inflácii," vysvetlila rada. Táto štatistika je známa v polovici februára a dôchodky by mali byť následne valorizované čo najskôr, v závislosti od kapacity Sociálnej poisťovne.

VIDEO Smer-SD víta návrh na rozmrazenie dôchodkov: Nepáči sa im odloženie účinnosti zákona

Automatická mimoriadna valorizácia

Ak v predchádzajúcom roku nedôjde k mimoriadnej valorizácii, percento pravidelného zvýšenia dôchodkov navrhuje RRZ určovať na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za konkrétny mesiac. Odstráni sa tak aktuálne naviazanie valorizácie na priemer inflácie za šesť, po novom deväť mesiacov, čo podľa rady umožní výrazne skrátiť oneskorenie medzi rastom cien a rastom dôchodkov.

Rozpočtová rada tiež navrhuje umožnenie automatickej mimoriadnej valorizácie naviazanej na vývoj cenovej hladiny od posledného mesiaca, ktorý sa použil vo výpočte predchádzajúcej valorizácie. "Ak sa aktivuje mimoriadna valorizácia, každá nasledujúca valorizácia, štandardná alebo mimoriadna, sa vždy referuje na posledný použitý mesiac do valorizácie. Týmto spôsobom sa systematicky zabezpečí, že nedôjde k dvojitému započítaniu, alebo naopak nezapočítaniu rastu cien za niektoré obdobia," vysvetlila RRZ.

Inflačný šok

Upozornila, že pri prechode na nový systém by bola potrebná jednorazová valorizácia, ktorá by zabezpečila nadväznosť na už zohľadnenú infláciu v starom systéme. Určila by sa rastom cenovej hladiny medzi novým referenčným mesiacom, ktorým by bol napríklad február, voči priemeru cenovej hladiny pre dôchodcov za prvý polrok alebo trištvrte rok zohľadnený v predchádzajúcej valorizácií dôchodkov. "Takto nastavený systém valorizácie by najúčinnejšie zachovával kúpnu silu dôchodkov. Zároveň by však predstavoval aj vyššiu záťaž pre verejné financie v čase vysokej inflácie, na čo by bolo vhodné reagovať inými kompenzačnými opatreniami," konštatovala RRZ. Mohlo by ísť napríklad o upustenie od 13. dôchodku, ktorý nemajú ani v Českej republike, ktorej model slúžil ako inšpirácia legislatívnych zmien na Slovensku. Nevznikali by však ani tlaky na iné kompenzácie inflačného šoku, akým bol napríklad tzv. 14. dôchodok v roku 2022, pripomenula rada.