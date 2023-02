Smrť Alexa (†8) vyšetruje polícia: Lyžiara zachytili kamery! Obrovská rýchlosť a smrteľný náraz do malého chlapca

OŠČADNICA - Obrovské nešťastie sa stalo v lyžiarskom stredisku Snowparadise - Veľká Rača Oščadnica. Zomrel tam len 8-ročný chlapec Alex, do ktorého vo vysokej rýchlosti narazil iný lyžiar. Informovala o tom Horská záchranná služba ešte 10. februára.

Mimoriadne tragická udalosť sa stala v lyžiarskom stredisku na Veľkej Rači. Horská záchranná služba na sociálnej sieti informuje, že na zjazdovke číslo 9 Laliky-Strmá zostal nehybne ležať len 8-ročný chlapec. Stalo sa tak po zrážke lyžiarov. "Prítomní lyžiari zahájili laickú kardiopulmonálnu resuscitáciu a privolali záchranárov. Záchranári HZS pokračovali v rozšírenej resuscitácii a snežným skútrom priviezli na miesto aj posádku rýchlej lekárskej pomoci," informovala Horská záchranná služba.

Na mieste bol vysadený pomocou navijaka lekár VZZS a spoločne pokračovali v rozšírenej KPR. "Následne po pristátí vrtuľníka transportovali príslušníci HZS pacienta kanadskými saňami na miesto pristátia a odovzdali ho v kritickom stave posádke VZZS, s ktorou letecky pokračoval do nemocnice," dodali záchranári. Žiaľ, chlapec po prevoze do nemocnice zomrel, čo priamo v komentároch potvrdila jeho stará mama. "Zomrel môj vnúčik Alex. Na zjazdovke do neho narazil v plnej rýchlosti chalan a zlomil mu väz," napísala.

archívne video

Polícia začala trestné stíhanie

Polícia už vo veci začala trestné stíhanie. Podľa našich informácii má k dispozícii aj kamerové záznamy a vie, čo mal oblečené. Bližšie informácie polícia, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, zatiaľ neposkytuje. K prípadu sa vyjadrilo aj stredisko, v ktorom sa tragédia stala.

"V prvom rade je dôležité povedať, že nás tragédia, ktorá sa udiala nesmierne mrzí. Zrážku spôsobil lyžiar, ktorý na základe kamerového záznamu išiel neprimeranou rýchlosťou, a to dokonca v mieste, kde nemohol vidieť, či sa pod horizontom kopca niekto nenachádza. Apelujeme preto na všetkých lyžiarov, aby si pozorne prečítali znenie Bieleho kódexu, ktorý nájdu na našom webe, pokladniach a dokonca aj na nástupných staniciach lanových dráh a aby boli ohľaduplní voči ostatným lyžiarom a prispôsobili jazdu svojim schopnostiam a zručnostiam," napísalo stredisko.