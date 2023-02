Zmení smrť Alexka (†8) bezpečnosť na svahoch? Rezorty volajú po lyžiarskej polícii! TOTO im odkazuje rezort vnútra

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images, Facebook/Horská záchranná služba, Polícia SR - Trenčiansky kraj

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR nateraz neuvažuje nad zriadením tzv. lyžiarskej polície. V reakcii na nedávnu tragédiu, pri ktorej po zrážke s iným lyžiarom na svahu zahynul osemročný chlapec, to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Lyžiarsku políciu, ktorá by mala väčšie právomoci, by privítala napríklad spoločnosť Tatry Mountain Resorts, ktorá prevádzkuje najväčšie strediská v Tatrách. Po zmene legislatívy v tomto smere volajú tiež v Bachledovej doline.