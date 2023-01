Vláda po kritike rieši vysoké faktúry za energie: Podnikatelia nemajú nič platiť, ale čakať! Chystá sa cenový strop

BRATISLAVA – Vládna koalícia upokojuje situáciu. Podnikatelia, ktorí dostali začiatkom roka vysoké zálohové faktúry na energie, by mali čoskoro dostať nové – už so zastropovanou cenou energií. Rozdiel medzi skutočnou a zastropovanou cenou by bol potom vykompenzovaný dodávateľom. Zatiaľ teda nemajú nič platiť, ale čakať. V pondelok sa má stretnúť vláda.

Extrémne navýšené zálohové faktúry za energie začiatkom roka nepríjemne prekvapili malých a stredných podnikateľov. Vláda totiž na nich vopred nemyslela a tak si na faktúrach našli cifry, ktoré niekoľkonásobne presahovali výšku platieb za minulý rok a pre mnohých by boli likvidačné. Po Novom roku potom a potom, ako sa začalo o téme výrazne hovoriť začali kompetentní konať. Šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO) po niekoľkých dňoch neistoty podnikateľov upokojuje slovami, že už čoskoro by mali dostať upravené faktúry so zastropovanou cenou energií. "Toto je riešenie, ktoré som navrhoval v minulosti, je jednoduchšie, čistejšie, vzniklo by menej problémov a určite by tu nevznikol takýto šok, ktorý tu nastal,“ uviedol Kremský.

Bolo by podľa neho nešťastným riešením, ak by podnikatelia museli tieto faktúry uhrádzať a následne žiadať kompenzácie od štátu, pretože mnoho subjektov nemá hotovosť, aby takéto obdobie prežili. „Preto intenzívne pracujeme na riešení problému,“ povedal.

To, že by vláda s cenami energií nič nerobila, podľa neho nie je pravda. „Aj v tom zlom je dobré, že ľudia vidia, čo by bolo, ak by vláda nepripravila žiadne opatrenia. Ak by ich totiž vláda nepripravila, takéto extrémne ceny by museli platiť podnikatelia aj domácnosti. Toto je realita, do ktorej by sa 1. januára ľudia prebudili,“ povedal. Verí, že situácia sa vyrieši najneskôr do konca tohto, alebo v priebehu budúceho týždňa.

Podľa neho v celom procese zlyhala aj regulácia. „Ja zrejme budem navrhovať jej úplné zrušenie, aby aj malí podnikatelia nemali regulovanú cenu, ale aby mali cenu, ktorú si vyjednajú s dodávateľom na trhu,“ povedal Kremský. Zdôraznil, že takéto riešenie by v prípade dlhodobej zmluvy na niekoľko rokov mohlo priniesť stabilitu pre podnikateľov, ktorí by si mohli lepšie plánovať výdavky na energie a teda aj ceny výrobkov.

Situáciu upokojuje aj poverený premiér Eduard Heger. „Chcem upokojiť malých podnikateľov, situáciu s faktúrami sme vyriešili. Podnikatelia dostanú nové nižšie zálohové faktúry. Aj dnes sme rokovali s rezortom hospodárstva o novej požiadavke na kompenzovanie vysokých zálohových faktúr za energie. Na pondelok na 10:00 hod. som zvolal zasadnutie vlády, na ktorom bude schválené finálne riešenie,“ uviedol.

Opozičná SaS kritizuje vládu

Na riešenie zlej situácie so zálohovými faktúrami pre podnikateľov tlačí aj opozícia. Podľa liberálov vláda pri pomoci pre podnikateľov zlyhala. „Eduard Heger by mal prestať fantazírovať a začať konať. Napriek avizovanej pomoci s cenami energiami, nám tu kolabujú malí a strední podnikatelia. Deje sa to napriek tomu, že sme súhlasili s navýšením minuloročného rozpočtu a schválili ten tohtoročný. Na pomoc je tak vyčlenených takmer 5 miliard eur. Schémy štátne pomoci sú pripravené, avšak vláda sa len nečinne prizerá. Riešenie je pritom jednoduché- ministerstvo hospodárstva musí vydať výzvu, v rámci ktorej zastropuje ceny na 199 €/MWh a dodávateľom energií dorovná rozdiel medzi zastropovanou cenou a regulovanou cenou. Podnikatelia tak na faktúre dostanú nižšiu zastropovanú cenu a zvyšok dodávateľom uhradí štát. Podľa hrubých odhadov by takéto opatrenie štát stálo zhruba 300 miliónov eur za celý rok,“ odkázal podpredseda SaS a expert strany na energetiku Karol Galek.

Hirman na dovolenke?

Olej do ohňa pridal v aktuálnej situácii šéf strany OĽaNO Igor Matovič. Ten totiž tvrdí, že minister hospodárstva Karel Hirman je od Vianoc na trojtýždňovej exotickej dovolenke. „Niekto si svoju prácu nespravil, pomoc ľuďom nedoručil, ale hlavne, že už oddychuje. Z hrušky dole a môže oddychovať koľko len chce,“ napísal na sociálnej sieti.

"Po intenzívnej práci a rokovaniach, ktoré začali hneď po Novom roku, verím, že zajtra alebo v pondelok budeme môcť spolu s pánom premiérom a kolegyňami a kolegami vo vláde prezentovať konkrétne riešenia," reagovalo ministerstvo. "Súčasne musím s uspokojením konštatovať, že teraz v novom roku je s kolegami z Ministerstva financií SR oveľa konštruktívnejšia spolupráca, pretože bez nej sa mechanizmy finančnej pomoci pre všetky kategórie odberateľov na Slovensku nedajú nastaviť," dodali.