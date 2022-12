Vysoká škola, ktorú Krčméry zakladal: Veľké gesto po jeho smrti! Pripomenuli slová, ktoré kedysi vyslovil

BRATISLAVA – Slovensko zasiahla v utorok večer smutná správa. Vo veku 62 rokov zomrel uznávaný infektológ a epidemiológ Vladimír Krčméry. Jeho smrť vyvolala veľký ohlas. Možnosť vzdať mu hold má aj verejnosť a to v priestoroch školy, ktorú pred takmer 20 rokmi zakladal.

Archívne video: Vladimír Krčméry si na vyhrážky zvykol, dokonca po ňom strieľali: No pliesť do toho rodinu, je podľa neho nefér

Smutnú informáciu potvrdila aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorú Krčméry v roku 2003 zakladal. „S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že zakladateľ našej vysokej školy a emeritný rektor profesor Vladimír Krčméry nás dnes predišiel do večnosti,“ uviedli. Rektor Juraj Benca odkázal, že urobia všetko preto, aby mohli pokračovať v jeho diele.

Škola tiež pripomenula slová Vladimíra Krčméryho, ktoré povedal v minulosti v médiách, ktorými vysvetľoval, prečo realizuje stovky projektov v rozvojových krajinách: „Prečo pomáham chudobným ľuďom? Lebo by som chcel, aby všetky tieto deti sedeli pri poslednom súde na lavici mojich obhajcov, nie žalobcov.“

„My vieme, že má v nebi tisícky kvalitných obhajcov, lebo kto iný, ak nie on?,“ uviedla škola. Práve v jej priestoroch si môžete uctiť pamiatku nebohého profesora. „Odo dňa 21.12. od 9.00 hod. sa budete môcť prísť zapísať do kondolenčnej knihy do veľkej Auly Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety na Námestí 1. Mája v Bratislave,“ oznámili. Môžete tiež zapáliť sviečku a to zo strany, kde sa nachádza vchod na Banskobystrickej ulici.