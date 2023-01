Silný odkaz rodičov: TOTO sú dôvody, prečo chceme byť v nemocnici s deťmi! Petíciu podpísali už tisícky z nich

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Právo dieťaťa mať pri sebe počas hospitalizácie rodiča, nie je samozrejmosťou. Zmeniť to má novela z dielne poslankyne za SaS Vladimíry Marcinkovej. Tá už po druhýkrát predložila do parlamentu zákon, ktorý by to garantoval. Raz už takáto úprava neprešla. Teraz je však na stole aj petícia, ktorá žne medzi ľuďmi úspech. V rámci nej vysvetľujú samotní rodičia zákonodarcom dôvody, prečo je dôležité, aby boli v ťažkých chvíľach pri dieťati.