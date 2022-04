Na Slovensku končí právny štát

Po dvoch rokoch, kedy NAKA na pokyn Matoviča neriešila nič iné, len ako dostať Fica a Kaliňáka do basy, sa dostavil výsledok. Namiesto toho, aby našli tých legendárnych ukradnutých 30 miliárd, vymysleli si zúfalý príbeh o organizovanej zločineckej skupine, ktorá mala nie zabiť, nie ukradnúť či spreneveriť, ale odhaliť daňovú trestnú činnosť Igora Matoviča, ktorá je premlčaná a Andreja Kisku, ktorého pred pár dňami z nej už obžalovali.

Takže ešte raz, Robert Fico a Robert Kaliňák upozornili na daňové trestné činy Matoviča a Kisku, a to má dnes byť zločin, no keď to robil Matovič, Galko alebo Rajtár voči Ficovi a Kaliňákovi, tak išlo o čistý verejný záujem. Cítite tu absurdnosť?

Teraz vám poviem z vlastnej skúsenosti. Na to, aby ste sa dostali k takýmto informáciám, vôbec nepotrebujete organizovanú zločineckú skupinu, ale stačí vám kvalitne naštvaný úradník, ktorý sa už nedokáže prizerať na farizejov v dnešnej vláde alebo bežný Slovák, ktorý na vlastnej koži zažili ich klamstvá, podvody a zlodejiny.

Jeden príklad za všetky je kauza ministerky Kolíkovej, ktorej rodinná firma okradla obyvateľov bytovky v Moste pri Bratislave, bez ich vedomia ich zadlžila státisícovými úvermi a cez falošné faktúry ich okradla o viac ako sto tisíc eur. Za všetkými týmito informáciami nestojí ani nejaký Bödör, ani nejaký Imrecze, ale priamo poškodený obyvateľ bytovky.

Rovnako absurdné ako samotné obvinenie je aj tvrdenie policajného prezidenta Hamrana, ako aj spriaznených médií, že dôkazná situácia je veľmi silná. Prosím vás, aká dôkazná situácia? Veď ste to zas celé postavili čisto na výpovediach kajúcnikov. Tvrdí to Makó, ktorý od tejto vlády dostal štátne zákazky v desiatkach miliónov eur a za odplatu sa stal svetový rekordman, ktorý už svedčí v 86 prípadoch.

Samozrejme, opäť v tandeme so Slobodníkom, ktorý je vždy pripravený potvrdiť, čo si Makó vymyslí.

K výpovediam Imreczeho či najnovšie Rajeckého poviem len jediné, aj keď útočia na moju rodinu, mám pre nich ľudsky pochopenie, veď si to vypočujte:

Tak pozor toto nie je silná dôkazná situácia. Toto je silná dôkazná manipulácia.

Osobne si myslím, že na Slovensku naozaj pôsobí organizovaná zločinecká skupina. Na jej čele stojí Igor Matovič, ktorého na slovo poslúcha neodvolateľný minister vnútra Mikulec a právoplatne odsúdený zločinec a zároveň Špeciálny prokurátor Lipšic. Pod nimi sú to vybraní vyšetrovatelia, sudcovia a prokurátori a v neposlednom rade novinári, opakujem vybraní. Tu je silná dôkazná situácia. Tu na rozdiel od piatich kajúcnikov existujú skutočné nahrávky, prepisy či ofotené SMSkové komunikácie a tajné stretnutia. Všetko je zachytené, tajné stretnutia policajných prezidentov s Matovičom, zasahovanie ministra vnútra do živého vyšetrovania, koordinácia prokurátorov, vyšetrovateľov a kajúcnikov, dokonca sudkyňa volala a koordinovala mafiána na úteku, krivé doslova nemožné výpovede udavačov, zastrašovanie a nátlak na obvinených vo väzbe, vymýšľanie si trestných skutkov elitnými vyšetrovateľmi, opakujem všetko je zadokumentované a neexistuje spôsob, ako sa táto organizovaná zločinecká skupina vyhne v budúcnosti zodpovednosti. Je to len otázka času.

