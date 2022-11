Kotleba v podmienke prišiel protestovať do Kútov: Vyhrážky policajtom! Za migrantmi ich nepustili

Galéria fotiek (1) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

KÚTY - Právoplatne odsúdený Marian Kotleba prišiel aj so skupinou svojich prívržencov do Kútov pred stanové mestečko. V ňom sa poskytuje pomoc migrantom, ktorí utekajú pred vojnou. Kotleba chcel "preraziť" koridor, ktorý vytvorili ťažkoodenci, aby sa nedostali priamo do mestečka.