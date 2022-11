FOTOREPORTÁŽ zúfalstva z utečeneckého tábora v Kútoch: Srdcervúce zábery detí a vysilených ľudí plné bolesti!

V stanovom mestečku v kútoch je ubytovaných približne 150 migrantov. Nachádza sa v ňom 16 stanov a dokáže prijať asi 200 migrantov. "Musím povedať, že tu bola excelentna spolupráca. Dnes tu máme stanové mestečko, ktoré vie prichýliť migrantov na ich ceste do konečnej krajiny. Musíme si uvedomiť, ze sú to ľudia, ktorí utekajúz vojnových krajín, nemajú strechu nad hlavou, často sú vysilení a potrebujú jeden-dva dni si niekde oddýchnuť," povedala generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Michaela Kaňová.

"Snažili sme sa im vytvoriť nejaké základné ľudské zázemie, aby sa mali kde umyť, zohriať, aby večer dostali polievku a ráno bagetu a mohli pokračovať ďalej," dodala Kaňová. Mestečko v Kútoch vzniklo práve preto, lebo sa tam kumulovalo najviac migrantov. Podľa prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana má Slovensko situáciu pod kontrolou. "Opatrenia, vychádzajú z princípov, ktoré sme sa my ako Slovenská republika vstupom do európskeho členstva zaviazali," uviedol Hamran.

Utečenecký tábor v Kútoch

"Okrem svrabu, ktorý je normálnou súčasťou každého exodu, sme radi, že sme tu, že sme spoznali skvelých ľudí. Každé ráno kontrolujeme záchody, či nevypukla hnačková epidémia alebo iná. Chcem ešte dodať, že svrab sa na bežné obyvateľstvo neprenesie, to by si museli obliekať ich šaty. Nemali sme tu jediný exitus, jediný pozitívny prípad covidu," opísal infektológ a odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry. Ten vyzdvihol aj spoluprácu s ministerstvom vnútra.

Infektológ a odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry v stanovom mestečku v Kútoch

Slovensko je len tanzitnou krajinou

V Rakúsku majú 70.000 žiadostí o azyl. "Slovensko malo za 12 rokov 4260 žiadostí o azyl. My sme jednoznačne tranzitnou krajinou, ale máme povinnosť sa o týchto ľudí postarať. Za mesiac, čo tu fungujeme, migračný úrad nedostal ani jedinú žiadosť o azyl," informoval riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Ján Orlovský.

Mimovládne organizácie sa zapojili aj do komunikácie so samosprávami, keďže tie nemajú skúsenosti s migráciou a bolo potrebné priblížiť azylové právo jednotlivým zástupcom samospráv. "Je dôležité si uvedomiť, že Európska únia, ktorej súčasťou je aj Slovensko, vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. EÚ prijíma zákony, ktoré musí aj Slovensko rešpektovať. V prípade aktuálnych migrantov ide najmä o obyvateľov Sýrie. Ak aj nejde o azyl, majú právo na doplnkovú ochranu, čo je forma medzinárodnej ochrany. Ide o ochranu pred vážnym bezprávím v prípade osôb, ktoré pochádzajú z krajín, kde prebieha vojnový konflikt," doplnila za mimovládne organizácie Miroslava Mittelmannová.

"V stanovom tábore, ale aj v stanoch, je čisto, majú tam poriadok. Kontrolovali sme toalety, lebo niektoré typy chorôb spoznáte už podľa vône. Predpokladáme, že stanové mestečko sa zatvorí do dvoch, najneskôr do troch týždňov. Predpokladáme totiž, že migranti prestanú chodiť. Oni to majú vyrátané. Aby sa stihli dostať tam, kam chcú, do zimy," uviedol profesor Vladimír Krčméry.

