Lengvarský sa stretol so šéfom ZZS Bratislava: Chce hovoriť aj so zamestnancami

Galéria fotiek (1) Vladimír Lengvarský

Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva (MZ) SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa stretol so šéfom Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Imrichom Andrásim v súvislosti s petíciou za jeho odvolanie. Chce hovoriť aj so zamestnancami záchranky, ktorí žiadajú jeho odchod. Uviedla to hovorkyňa rezortu Petra Lániková.