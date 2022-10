Poslanci z SaS navrhujú upraviť dôvody odvolávania šéfa NBÚ

Galéria fotiek (1) Richard Sulík

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Poslanci z SaS chcú umožniť odvolanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) nielen na základe zákonom vymedzených dôvodov, ale aj z iných dôvodov či bez uvedenia dôvodov. Navrhovať odvolanie šéfa úradu by mala vláda alebo skupina aspoň 30 poslancov Národnej rady (NR) SR. Do parlamentu s týmto zámerom predložili novelu zákona o ochrane utajovaných skutočností. Legislatívu chcú podľa vlastných slov vrátiť do stavu spred novelizácie v roku 2019.