Premiérovi sa podľa Pellegriniho rozpadá riadenie štátu: Heger by uvítal dohodu o spolupráci

Podľa Pellegriniho predčasné voľby nie sú prekážkou pri prekonávaní energetickej a inflačnej krízy, ale môžu pomôcť vytvoriť dohodu koalície a opozície pri hlasovaniach v parlamente. "Dnes v parlamente vládne chaos. Opozícia si iba robí svoju robotu a koalícia nás vydiera, že blokujeme parlament a vraj bránime pomoci," uviedol. Tvrdí, že systematické protikrízové opatrenia by podporili, ale žiadne nevidia. "Tejto neschopnej vlády sa musíme zbaviť práve pre dobro ľudí, aby im mal kto pomôcť," povedal Pellegrini.

Na dosiahnutie predčasných volieb je podľa neho potrebné, aby tlak na vládu vytvárala celá opozícia, vrátane SaS a nezávislých poslancov okolo Tomáša Tarabu. "A po druhé, musel by sa k nám pridať aj Boris Kollár. Ak sa Boris Kollár rozhodne, že bude zubami – nechtami držať pri moci Igora Matoviča, žiadne predčasné voľby nebudú. Nebudú sa technicky dať dosiahnuť," konštatoval líder Hlasu-SD.

Po vyhláseniach, ktoré medzi SaS a OĽANO odzneli v parlamente a v médiách, si Pellegrini nevie predstaviť, že by sa sulíkovci vrátili do vládnej koalície. Otázkou však podľa neho je, akou opozíciou chcú v praxi byť. "Richard Sulík krátko po hlasovaní o odvolaní Matoviča povedal, že sa stávajú riadnou opozíciou. Teraz od nich očakávame, aby sa ako riadna opozícia aj začali správať," povedal.

Požiadavku vlády na navýšenie tohtoročného rozpočtu o 1,5 mld. eur považuje Pellegrini za bianko šek pre ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). "Sociálna poisťovňa tých 200 miliónov na 14. dôchodky má bez toho, aby bolo treba meniť rozpočet," tvrdí. Pripomenul, že zákon o 14. dôchodku aj zákon o mimoriadnej situácii v oblasti energetiky Hlas-SD v parlamente podporil. Ak chce vládny kabinet ďalšie prostriedky napríklad na pomoc podnikateľom, mal by podľa neho opäť predložiť návrh zodpovedajúceho zákona, aby bolo transparentné, ako konkrétne sa pomoc použije. Pellegrini nevylučuje, že za požiadavkou na navýšenie tohtoročného rozpočtu je snaha získať viac prostriedkov na budúci rok, ak by zákon o štátnom rozpočte v parlamente neuspel.

Premiér nevidí ochotu zo strany Sulíka, Valáška a Kollára na dohode o spolupráci

Premiér Eduard Heger (OĽANO) nevidí ochotu zo strany lídra SaS Richarda Sulíka a nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR Tomáša Valáška či Miroslava Kollára na uzatvorení dohody o koalično-opozičnej spolupráci. Osobne by Heger takúto dohodu uvítal. Podstatné je preňho, aby na konci dňa prešla v parlamente pomoc ľuďom.

"Veľmi radi by sme boli, ak by takáto dohoda bola, my sa jej vôbec nebránime. Skôr momentálne nevidím ochotu na strane Richarda Sulíka, Tomáša Valáška a Miroslava Kollára, ktorí sú pre mňa partneri," povedal Heger s tým, že ich slobodnú vôľu rešpektuje. Ak by sa aj nepodarilo dohodu dosiahnuť, vždy sa podľa premiéra môžu dohodnúť aj na podpore konkrétnych zákonov a pomoci ľuďom. Skonštatoval, že vo finálnom výsledku je pre ľudí podstatné to, či pomoc dostanú.

V súvislosti so zablokovaním parlamentu pri hlasovaní o rozpočte poznamenal, že obštrukcie rokovací poriadok umožňuje. Dodal, že Národná rada SR funguje, len sa občas schôdza neotvorí alebo sa niektorý zákon neschváli. "Pripisujem to jednak tomu, že sú vybičované emócie," uviedol. Vyzval preto opätovne k odhodeniu politických tričiek a na pomoc ľuďom v čase krízy.