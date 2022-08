Súkromné zdravotné poisťovne nesúhlasia, aby mali dlžníci nárok na plnú zdravotnú starostlivosť

"V čase, keď čelíme nedostatku peňazí na platy lekárov a sestier, a poskytovateľov trápi inflácia, je toto opatrenie škodlivé. Navyše, dlžníkov motivuje neplatiť poistné a je to nemorálne voči tým, ktorí riadne platia zdravotné poistenie, keďže v porovnaní s dlžníkmi by boli v nevýhode," uviedla Dôvera. Podľa nej by malo byť cieľom motivovať ľudí platiť poistné. "Napríklad zadržaním vodičského oprávnenia pre dlh na zdravotnom poistení alebo zaviesť postihy pre konateľov spoločností s dlhom," priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. V prípade, že je cieľom opatrenia riešiť problém určitej skupiny osôb, napríklad ľudí bez domova, na to sú podľa Dôvery vhodné celkom iné nástroje.

Union zdravotná poisťovňa (ZP) podotkla, že práve obmedzenie zdravotnej starostlivosti je nástrojom, ako motivovať dlžníka k úhrade. "Myslíme si, že takýto krok je nespravodlivý a bude negatívne vnímaný poistencami, ktorí si svoje odvody riadne platia," reagovala. Pri takejto zmene je podľa Union ZP vysoko pravdepodobné, že sa zvýši počet ľudí, ktorí prestanú platiť odvody. "Už dnes predstavuje výpadok na poistnom vyše 750 miliónov eur, čo sú financie, ktoré chýbajú pri financovaní zdravotnej starostlivosti," doplnila hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poisťovne chcú nemecký model

Dodala, že Union ZP si vie predstaviť podmienky pre dlžníkov podľa "nemeckého modelu", podľa ktorého by mali dlžníci nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj na preventívne vyšetrenia a kompletnú zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa tehotenstva a materstva. "Týmto spôsobom bude naďalej zabezpečená preventívna starostlivosť a zároveň budú mať ľudia motiváciu štandardne platiť zdravotné odvody," pokračovala hovorkyňa.

VšZP potvrdila, že sa navrhovaným dokumentom aktuálne zaoberá. "K novele zákona sa vyjadrí v rámci riadneho pripomienkového konania," uviedla manažérka oddelenia komunikácie štátnej ZP Eva Peterová. Dodala, že poisťovňa k 20. júlu eviduje 138.946 dlžníkov. "Fyzické osoby tvoria 121.289 dlžníkov z celkového počtu a z nich 77.571 osôb nemá nárok na plnú zdravotnú starostlivosť," spresnila. Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje v novele zákona o zdravotných poisťovniach poskytnúť dlžníkom plnú zdravotnú starostlivosť a obmedziť prístup len pri odkladnej starostlivosti. Navrhuje tiež zrušenie reštrikcií pre ľudí, ktorí majú podlžnosť z minulosti, no v súčasnosti zdravotné odvody platia. Deklarovalo, že je otvorené o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov diskutovať.