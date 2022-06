Odsúdený exsudca žiada od štátu odškodnenie vyše 100-tisíc eur! Minulý rok sa za korupciu ospravedlnil

Bývalého krajského sudcu Pavla Polku zadržali v septembri 2020 v rámci policajnej akcie Plevel. Exsudca strávil vo väzbe šesť mesiacov a pristúpil na dohodu o vine a treste, ktorú mu sudca schválil. Teraz žiada od štátu odškodnenie takmer 114-tisíc eur. Informuje o tom DenníkN. Polka poslal ministerstvu spravodlivosti dve žiadosti o náhradu škody, ktoré súvisia s rozhodovaním o jeho väzbe.

Polka mal dlhé roky povesť korupčného sudcu a bol veľmi úspešný a aktívny so žalobami na všetkých, ktorí na to upozorňovali. Nakoniec vyviazol s nízkym trestom, ktorý u mnohých vyvolal rozpačité reakcie. "Dohodu považujem za spravodlivú a primeranú. Základná trestná sadzba pri skutkoch, z ktorých bol môj klient obvinený, je podľa zákona v rozmedzí od päť do 12 rokov. Pri päťročnej dolnej hranici už len z dôvodu, že sa ide na dohodu o vine a treste, zákon umožňuje znížiť trest. Navyše tu boli aj ďalšie dôvody na mimoriadne zníženie trestu ako spolupráca," konštatoval vtedy Polkov obhajca Peter Kubina s tým, že uložený peňažný trest prevyšuje nielen sumu úplatkov, ktoré išli priamo jeho klientovi, ale aj ich celkovú výšku.

archívne video

Polka teraz poslal ministerstvu spravodlivosti žiadosť o náhradu nemajetkovej ujmu, v ktorej sám spochybňuje vlastnú dohodu o vine a treste. Polka v žiadosti chce odškodnenie za rozhodovanie o väzbe, ktoré podľa neho trvalo príliš dlho a konalo sa aj mimo úradných hodín súdu. Vidí v tom porušenie Trestného poriadku, v ktorom sa píše, že úkony by mal súd vykonávať zásadne medzi 7.00 a 20.00 a v úradných miestnostiach.

Sudca Ján Giertli rozhodoval o návrhu na väzbu od popoludnia 16. septembra do skorých ranných hodín 17. septembra 2020. Skončil pred piatou ráno. Polka sa podľa denníka sťažuje aj na to, že musel na verdikt čakať v eskortnej cele súdu. Prirovnáva to k mučeniu či neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. V ďalšej žiadosti, ktorú poslal ministerstvu v máji, žiada odškodnenie 87-tisíc eur. Tentokrát za to, že o ňom nerozhodoval zákonný zástupca. Spochybnil aj nezaujatosť a nestrannosť sudcu Giertliho. Ten rozhodoval o všetkých ďalších podaniach Polku v súvislosti s väzbou, čo exsudca takisto spochybňuje.