Mladý Slota vytasil svoj tím: Podoba s otcom síce nezaprie, ale, fíha ... Pozrite sa na túto SEXI posilu!

Mladí slotovci v politike len začínajú, no už ukazujú svoj ambiciózny tím. Pavol Slota však rozhodne nezaprie korene.

BRATISLAVA - Už nemá viac čo skrývať a pred verejnosťou vytasil celý svoj tím, s ktorým vyráža do politického boja! Áno, reč je o známom synovi niekdajšieho prvého muža národniarov - Pavlovi Slotovi. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, na svojho otca sa ponáša viac, ako by sme si pripustili a jeho vyjadrenia tiež ďaleko neutekajú. Celé to však nie je len o jeho synovi, pozrite sa na tú sexi posilu, ktorú Slota do tímu priniesol!