Veľké výhrady k Matovičovmu balíku: Zhodil na nás atómovku! Stačia dve chyby a zaplatíme stovky eur na pokuty

Narýchlo, bez premyslenia detailov, bez rešpektu a diskusie s tým, ktorých sa návrh týka, s prenesenou zodpovednosťou a s otáznym výsledkom... Aj takto znejú výhrady hnutia Dajme deťom hlas. Problémom pre nich je aj to, že bol zákon prerokovaný v zrýchlenom konaní. Táto oblasť si podľa nich zaslúži väčšiu podporu a lepšie financovanie.

Peniaze neuvidia ani deti, ani poskytovatelia voľnočasových aktivít

"Avšak obávame sa, že navrhovaný systém má v sebe toľko bariér, že minister financií sa už dnes môže "tešiť" na to, že značná časť vyčlenených peňazí sa nevyčerpá, zostane v rozpočte a neuvidia ju ani deti ani poskytovatelia voľnočasových aktivít," uviedla iniciatívna na sociálnej sieti. S možnosťou získať peniaze na voľnočasové aktivity je podľa nich spojená veľká časová investícia zo strany rodičov a poskytovateľov a veľká neistota, či sa aktivita uskutoční a bude zaplatená.

"Rodičia musia aktivitu každý mesiac objednávať, a to dostatočne včas, lebo poskytovateľ do 5 dní musí potvrdiť, či sa dieťa môže zúčastniť a objednávka platí. Do potvrdenia je suma na konte dieťaťa zablokovaná a nezostáva iné, len čakať na neistý výsledok," konštatuje iniciatíva s tým, že pri každej jednej aktivite to bude každý mesiac rovnaké.

Aktivitu treba potvrdiť a ohodnotiť, ak nie, platí stopka

Rodičia musia hlásiť minimálne deň vopred neprítomnosť dieťaťa a po každej aktivite potvrdiť, že sa dieťa aktivity zúčastnilo a ohodnotiť aktivitu. "Ak to v daný deň neurobí, platí "stopka" pre účasť dieťaťa na ďalších aktivitách. Len ako detail pri tom pôsobí, ako môže rodič ohodnotiť aktivitu, ak na nej sám nebol prítomný? A k čomu bude hodnotenie slúžiť?" pýtajú sa v iniciatíve.

"Zveriť dieťa poskytovateľovi aktivity v zozname bude výzva a odvaha. Niektorí poskytovatelia budú iste overení a známi, ak naberú odvahu a do systému sa prihlásia, ale pre zaradenie do systému poskytovateľov aktivít bude stačiť, ak predloží potvrdenie od iných dvoch poskytovateľov, že aj on "poskytuje voľnočasovú aktivitu"," uviedli s tým, že poskytovateľ voľnočasovej aktivity musí hneď po začatí aktivity najskôr vyklikať účasť dieťaťa, ktoré sa preukazuje QR kódom.

Stačí jedna chyba a pokuty sú obrovské

Peniaze dostane až piaty deň po ukončení mesiaca. "Zo znenia zákona nie je isté, či peniaze dostane, aj keď aktivitu uskutočnil, ale rodič ju neohodnotil a konto má blokované. S čím však môže poskytovateľ počítať sú nemalé pokuty. Stačí dva razy za rok urobiť chybu pri evidencii v apke a pokuta bude od 500 do 1500 eur. Stačí urobiť chybu tri razy a ste mimo zoznam," kritizuje iniciatíva.

"Išli by ste do takéhoto systému?," pýta sa iniciatíva a pripomína ďalšie problémy. "Dieťa má mať nárok na 50 eur mesačne. Zoznamy aktivít pripravujú rezorty školstva a kultúry, no posledné slovo, kto koľko peňazí môže dostať si ponecháva ministerstvo financií, pretože si v návrhu zákona vyhradzuje právo rozhodnúť o maximálnej výške príspevku na aktivitu, na základe čoho nie je z návrhu jasné," konštatuje.

Systém zhltne vyše 47 miliárd eur

Peniaze však podľa iniciatívy s istotou uvidí inštitúcia, ktorá bude zabezpečovať systém a kontrolu toho, či deti na krúžok prišli a tréner správne zadal údaje v aplikácii. "Mala by na to dostať vyše 10 miliónov eur za prípravu systému a prijať takmer 500 zamestnancov s mzdovými nákladmi ročne 9 miliónov eur," uvádza iniciatíva. "Systém voľnočasových aktivít zhltne do konca roka 2025 spolu 47,5 miliárd eur, čo je ekvivalent 100 školských telocviční," varujú. V statuse sa ďalej napríklad pýtajú, prečo štát nepodporí už fungujúci systém voľnočasových aktivít, ale vytvára nový komplikovaný systém.