Na VLÁDE sa riešia zmeny v polícii, situácia na Ukrajine aj COVID situácia: Za ľudí chcú rušiť nosenie rúšok!

Veľké uvoľňovanie má prísť v dvoch fázach. Prvá začne už v pondelok. Síce vieme, ako to bude zhruba vyzerať, vláda ešte musí opatrenia schváliť a spolu s Úradom verejného zdravotníctva upresniť vo vyhláškach. Nejasné sú zatiaľ podmienky pre nosenie rúšok.

VIDEO Minulý týždeň ohlásil minister zdravotníctva prvé veľké uvoľňovanie

Aktualizované 10:15 "Rusko momentálne porušuje všetky medzinárodné záväzky a vyvoláva napätie v regióne. Ak obsadí ďalšie oblasti môže to spôboiť krviprelievanie. Je načase, aby Slovensko malo strategický plán na zníženie energetickej závislosti na Rusku," povedala Remišová.

Aktualizované 10:13 Chcem záruky, že sa začne pracovať na týchto kľúčových zákoch, povedala Remišová. "Vďaka našim štyrom poslancom prešla reforma zdravotníctva, reforma parkov, prešla obranná dohoda. Ak nás Richard Sulík vyhadzuje z koalície, tak je to nekorektné a neviem s kým chce vládnuť," povedala Remišová.

Aktualizované 10:08 Pre nás je mimoriadne podstatné preukazovanie pôvodu majetku, podstatná je reforma prokuratúry, úprava paragrafu 363 a majetková zodpovednosť verejných funkcionárov, povedala vicepremiérka Veronika Remišová pred zasadnutím vlády na margo koaličnej rady.

Aktualizované 10:02 Vzhľadom na situáciu na Ukrajine a k tomu, že sa skončil núdzový stav, rezort zdravotníctva stiahne z nemocníc všetkých vojakov. "S najväčšou pravdepodobnosťou stiahneme aj triážne stany z nemocníc, ktoré ich nepotrebujú," uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Aktualizované 10:00 "Zvýšili sme pripravenosť ozbrojených síl. Akonáhle budeme evidovať zvýšený nárast migrantov, budeme okamžite nasadzovať naše sily a prostriedky na východnú hranicu," povedal Naď.

Aktualizované 9:57 "Formujú sa bojové formácie na hranici s Ukrajinou, rušia sa diplomatické stretnutie. Evidujeme nové a nové jednotky ruskej federácie, ktoré sa štylizujú do bojových pozícií," povedal minister obrany.

Aktualizované 9:45 Naď k situácii na Ukrajine. "Žiaľ, očakávame zhoršovanie situácie," povedal minister obrany Jaroslav Naď s tým, že viacerí zahraniční predstavitelia hovoria o tom, že nič, čo sa povie, sa zo strany Ruska nedodrží. "Sme v najhoršej bezpečnostnej situácii v Európe od druhej svetovej vojny. Treba to jasne pomenovať, že za to môže Putinov režim," uviedol. Svet každou hodinou očakáva, čo sa bude diať. Dodal, že Slovensko je pripravené nasadiť ozbrojené sily, keď to bude nevyhnutné.

Za ľudí chce zrušiť aj nosenie rúšok

"Viackrát sme deklarovali, že predlžovanie núdzového stavu už nepodporíme. Taktiež budeme presadzovať aj zrušenie všetkých pandemických obmedzení, vrátane povinného nosenia rúšok, a to čo najskôr," uviedol pre Topky tlačový odbor strany. Či sú za úplné zrušenie nosenia rúšok a respirátorov, alebo by ich ponechali povinne v MHD či interiéri už neodpovedali.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

O tom, v akých situáciách ponechať nosenie rúšok a kedy začať uvoľňovať aj toto základné opatrenie v čase COVIDU, prebieha aktuálne medzi odborníkmi debata. Podľa šéfa IZA Mateja Mišíka konzílium sleduje, kde je potrebné nosenie ponechať. Upravenie povinnosti nosenia rúšok a respirátorov sa už preto síce spomína v prvej fáze uvoľňovania, ktorá má začať už v pondelok, no vláda i odbroníci to majú upresniť.

Dovoz vakcín od spoločnosti Novavax sa oneskorí

Dovoz vakcín od spoločnosti Novavax, ktorý bol plánovaný na pondelok (21. 2.), sa oneskorí. Podľa ministerstva zdravotníctva by mali vakcíny na Slovensko doraziť do konca týždňa, uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. "Prvé dávky vakcíny mali byť podľa našich informácií expedované výrobcom v týchto dňoch s predpokladaným navezením do jednotlivých krajín vrátane Slovenska do konca týždňa," priblížila hovorkyňa.

Galéria fotiek (3) Premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský

Zdroj: Topky/Maarty

V prvom kvartáli by podľa jej slov malo na Slovensko doraziť prvých 93.000 dávok vakcíny. Rezort zároveň priblížil, že po dovezení vakcín na Slovensko by sa malo s očkovaním začať maximálne do dvoch týždňov. "Plánuje sa distribúcia do všetkých centier, ktoré vakcinujú, zohľadní sa aj registrácia záujemcov v tom ktorom regióne," doplnila Eliášová. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) aktuálne eviduje 1620 registrácií na očkovanie touto vakcínou. Z toho 719 osôb má záujem o prvú dávku a 901 osôb o preočkovanie.

Rokovať má o zmenách v polícii i sprísnení organizácie rizikových zápasov

Zavedenie základnej štruktúry policajného zboru, zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov prináša novela zákona o Policajnom zbore. Policajt má mať po novom právo požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Medzi nové právomoci bude patriť aj možnosť spútať osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor.

Vláda tiež prerokuje návrh novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Úprava sprísňuje pravidlá organizovania i diváckej účasti na rizikových športových podujatiach, na ktoré bude možné predávať len vstupenky na meno. Medzi zakázané predmety na štadiónoch sa po novom zaradia i kukly. Zvýšiť sa majú aj sankcie za priestupky diváckeho násilia.

Ministri budú opäť schvaľovať návrh na odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie, tentoraz za mesiac február 2022. Opatrenie, ktoré má zmierniť ekonomické dosahy na platiteľov poistného v dôsledku koronakrízy, sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) i poistného, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Splatnosť sa má posunúť do 30. júna 2025. Kabinet sa bude tiež zaoberať aktuálnou situáciou v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných, venovať sa bude i personálnym návrhom na šéfov diplomatických misií.