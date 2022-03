Minister Krajniak prišiel s novou formou pomoci: Peniaze budú smerovať aj do TÝCHTO rodín

BRATISLAVA – Štát pre aktuálne zdražovanie najmä v súvislosti s energiami pripravuje jednorazovú pomoc pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré nespadajú do kategórie "v hmotnej núdzi". Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) pred stredajším rokovaním vlády. Podľa jeho predstavy by mohlo ísť o formu daňového bonusu, ktorý by sa zamestnancovi odpisoval každý mesiac, takže by mal v konečnom dôsledku vyšší príjem.

"Problém spočíva v tom, že sú ľudia s nižšími príjmami, ktorí však nie sú v hmotnej núdzi, to znamená, že minimálne jeden rodič pracuje," vysvetlil minister s tým, že pre nich by štát chcel vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR špeciálny príspevok, ktorý by jednorazovo vykryl ich problémy súvisiace s drahšími energiami.

O výške príspevku sa ešte rokuje

O výške jednorazového príspevku sa podľa Krajniakových slov ešte rokuje. "Ja si to predstavujem tak, že by to mohla byť jednorazová dávka, ktorú by si mohli odpísať z daní, to znamená, že akýsi daňový bonus. Ten by mohol už v priebehu roka zamestnávateľ akoby odpisovať tomu pracujúcemu človeku z jeho mesačnej výplaty v tom zmysle, že by mal každý mesiac vyšší príjem," špecifikoval minister. S finančnou správou by to potom bolo podľa Krajniakovej predstavy zúčtované neskôr.

Krajniak si myslí, že by to pomohlo niekoľko stovkám tisíc ľudí. "Presné číslo budeme vedieť až po tom, keď budem mať dohodu s MF," uzavrel minister.