Autodopravcovia si povedali dosť: Štrajk v Bratislave! Blokáda hlavného ťahu, kompetentným dali ultimátum

BRATISLAVA - Rokovania nepomohli a preto sa rozhodli pre ostrý štrajk. Reč je o autodopravcoch a poľnohospodároch, ktorí sa snažia už dlhé mesiace vyrokovať lepšie podmienky, no bez úspechu. Súčasná inflácia a nárast cien potravín, pohonných hmôt a energií situáciu len zhoršujú a keďže od kompententných nedostali požadované odpovede, splnili to, čím hrozili.

Situácia na Slovensku vôbec nie je priaznivá. Okrem pandémie musia Slováci trpieť aj veľké zdražovanie - a to ako elektriny, plynu, tak aj pohonných hmôt a ďalších aspektov. Situácia je už natoľko neúnosná, že sa viaceré subjekty vybrali za kompetentnými, aby si dohodli lepšie podmienky. Konkrétne tak spravili autodopravcovia, ale aj poľnohospodári.

Podľa ich slov totiž úľavy na daniach, ktoré zaviedli okolité krajiny, robia len problémy a majú dopad ako na slovenských prvovýrobcov potravín, tak aj na prepravcov. Nie je žiadnym tajomstvom, že obyvatelia prihraničných obcí a okresov pravidelne cestujú do Poľska, aby si tam "natankovali" a výhodne nakúpili. U nás zatiaľ žiadne úľavy na daniach nie sú "v kurze".

Poľnohospodári združení pod Iniciatívou poľnohospodárov a autodopravcovia z Únie autodopravcov Slovenska žiadali, aby sa stretli so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva a dopravy, aby uviedli svoj pohľad na vec a odprezentovali požiadavky. "K stretnutiam nakoniec aj prišlo. Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva sa uskutočnilo dňa 10.2.2022 vo štvrtok, kde zástupcovia Iniciatívy pôdohospodárov predniesli pánu ministrovi Vlčanovi svoje požiadavky v troch úrovniach a to krátkodobé, strednodobé a dlhodobé požiadavky, ktoré vnímajú z pozície malých a rodiných fariem zaviesť do praxe, aby sa dosiahli ciele, aké sú napísané v programovom vyhlásení vlády," napísal farmár Patrik Magdoško vo svojom blogu.

Jasné požiadavky

Podľa jeho slov prebehlo v piatok aj rokovanie medzi autodopravcami a ministerstvom dopravy, kde predstavili svoje požiadavky: zľavu na mýte z pôvodnej ceny 19 eurocentov na sumu 12 centov za jeden km, zníženie cestnej dane o 30% pre slovenských autodopravcov a vratka spotrebnej dane zo zakúpených 1000l phm o sumu 38 eur na tento objem zakúpenej PHM na území Slovenska. "Tieto podmienky mali byť potvrdené v písomnej forme ako požadovala Únia autodopravcov ,do času 12.00 nedele 13.2. No, písomné stanovisko Únia autodopravcov neobdržala a ani žiadna iná reakcia zo strany Vlády v tento deň neprišla," ozrejmili.

A práve z toho dôvodu sa rozhodli v pondelok 14. februára zvolať ostrý štrajk, pričom konvoj nákladných áut bude odstavený na Rožňavskej ulici a niekoľko kamiónov vyšlú aj pred ministerstvo dopravy. Celý protest trvá od 11. hodiny až do 17. hodiny podvečer. Na týchto dvoch miestach budú kamióny stáť tri dni a ak sa ani za ten čas zo strany vlády nič neudeje, údajne vydajú pokyn k blokácii štátnych hraníc. K nim sa následne v utorok 15. februára pridá aj Iniciatíva poľnohospodárov, a to blokáciou Dargovskeho prechodu.

Jasný odkaz politikom

"Oba subjekty ako Únia autodopravcov, tak aj Iniciatíva poľnohospodárov za podpory spoločnosti Žltý anjel – odťahové služby sa vo svojom vyjadrení dištancujú od akýchkoľvek možných násilnosti, ktoré by vznikli počas ich protestu ich forma prevedenia je bez akéhokoľvek násilia a vo forme upozornenia vlády na neriešenú situáciu v ich sektoroch. Taktiež sa dištancujú od zapájania sa do týchto protestov extrémistickými stranami alebo akoukoľvek inou politickou stranou," ozrejmil Magdoško. Ako vysvetlil, pôvodne sa mali konať viaceré protesty poľnohospodárov, tie však zrušili pre situáciu, ktorá sa diala v parlamente a pred parlamentom pre schvaľovanie obrannej dohody s USA.

Aj keď sa napokon rozhodli protestovať, naďalej chcú, aby prebehli bez účastni politických strán a neprajú si, aby si akákoľvek strana robila na proteste politické body. „Zachytili sme u Kotlebovcov, ako ich predseda vyzýva občanov na podporu štrajku dopravcov. Sme apolitickí. Neprajeme si , aby si žiadna strana robila na našom proteste politické body,“ píše UNAS na sociálnej sieti.

Autodopravcovia sa predpoludním stretli v Bratislave na Zlatých pieskoch na čerpacej stanici v smere na Prístavný most, kde majú "základňu". Vraj po komunikácii s ministrom dopravy Andrejom Doležalom majú prisľúbené stretnutie na vláde s premiérom Eduardom Hegerom.

To by malo podľa šéfa Únie autodopravcov Slovenska prebehnúť okolo 14. hodiny popoludní. Avšak, krátko predtým, o 13:00 by sa autodopravcovia mali presunúť na Rožňavskú ulicu, kde budú blokovať jeden jazdný pruh. Kamióny sú oblepené rôznymi transparentmi typu "pán Doležal, máme si kúpiť lyžiarske vleky, aby ste si všimol autodopravcov?", "nechceme živoriť, ale žit" a podobne. Rovnako sa na mieste nachádzajú aj ľudia, ktorí autodopravcov podporujú. Jeden z nich má však na aute nalepený odkaz vláde: "Čaputová, Heger, Matovič, Lengvarský, Mikulec aj Mikas! Zabíjate národ, národ vám to vráti!" Celkovo je na mieste asi 15 kamiónov, prítomní sú aj policajti.