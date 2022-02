Rokovanie VLÁDY: Lengvarský prezradil, kedy sa vrátime k bežnému životu! Rieši sa COVID pomoc aj Žilinka

BRATISLAVA - Aj dnes bude vláda riešiť niekoľko bodov. Okrem iného rekonštrukciu vládneho hotela Bôrik či príspevky obciam a mestám v súvislosti s následkami po COVIDE. Veronika Remišová chce riešiť aj šéfa GP Maroša Žilinku. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by mal informovať o aktuálnej situácii a prezradil, kedy sa vrátime k bežnému životu.

Vicepremiéra Veronika Remišová chce otvoriť aj debatu o možnom disciplinárnom konaní generálneho prokurátora Maroša Žilinku. K aktuálnej situácii sa vyjadril aj minister zdravotníctva.

Aktualizované 10:24 Smerujeme k úplnému zrušeniu opatrení

"Smerujeme k tomu, že keď budeme vidieť kulmináciu a ak sa potvrdí pokles, tak v priebehu 10 dní vieme prísť k uvoľneniu. Ešte nevieme presne určiť tento dátum," povedal premiér. "Predpoklad je, že by sme upustili od všetkých opatrení. Pristúpili by sme úplnému otvoreniu prevádzok pre všetkých, posledným, čo nám ostane, bude nosenie rúšok a respirátorov," povedal a opäť vyzval ľudí k očkovaniu.

Aktualizované 10:17 Hovoril aj o niekoľkých mýtoch, ktoré má podľa neho prezentovať opozícia. Jedným z nich je napríklad tvrdenie, že Rusko je zmluvou s USA a zo strany NATO ohrozené. "Rusko narušilo územnú celistvosť Ukrajiny," pripomenul v tejto súvislosti.

Aktualizované 10:15 Premiér Eduard Heger sa vyjadril k obrannej dohode s USA. Pripomenul, že 4. októbra 2017 schválila vláda Roberta Fica bezpečnostnú stratégiu, v ktorej sa napríklad zaviazal posilňovať východné krídlo NATO. "Jedna časť opozície včera predviedla nesmiernu agresiu," doplnil. Podľa Hegera sa mal k bezpečnostnej stratégii hlásiť aj expremiér Peter Pellegrini počas svojho pôsobenia na čele vlády.

Aktualizované 10:14 Remišová chce v koalícii otvoriť otázku disciplinárneho stíhania Maroša Žilinku.

Remišová k Marošovi Žilinkovi, k cenám energií a k incidentu v parlamente

Aktualizované 10:11 "Verím, že kolegovia pripravili finálne riešenie kompenzácií zvýšených cien energií," vyjadrila sa k problematike cien energií. Zdôraznila, že kompenzácia by sa mala týkať najmä zraniteľných odberateľov, medzi ktorých patria školy, nemocnice ale aj bytové domy.

Aktualizované 10:09 Vicepremiérka sa vyjadrila aj ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. "Ak chce pán generálny prokurátor robiť politiku, tak by mal okamžite rezignovať a dať si prihlášku do nejakej spriaznenej politickej strany," povedala pred rokovaním vlády.

Aktualizované 10:06 Remišová sa vyjadril k situácii na Ukrajine i k včerajšiemu priebehu schôdze v parlamente. "Ako povedal môj kolega Juraj Šeliga, bolo by dobré otvoriť debatu o tom, aby sa zaviedla parlamentná stráž. Parlament nie je zoologická záhrada," uviedla a incident odsúdila.

Aktualizované 9:58 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred rokovaním vlády priblížil, kedy by sme sa mohli vrátiť k bežnému životu. "Absolvovali sme včera konzílium aj za účasti premiéra, hovorili sme spolu o situácii po odznení vlny omikronu a prvom nástrele opatrení s tým, že v princípe by sme koncom marca mohli byť v režime, ktorý by umožňoval bežný život občanom," povedal minister. Ide hlavne o platné opatrenia po vrchole vlny omikron.

Vláda má na stole niekoľko bodov

Vláda má okrem iného odsúhlasiť sumu refundácie, ktorú vyplatí obciam a mestám v súvislosti s nákladmi na opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19, celková výška príspevku, ktorá sa má prerozdeliť medzi samosprávy, dosahuje takmer 2,5 milióna eur. Výška požadovanej sumy bola o takmer 1,3 milióna eur vyššia, časť položiek nebola uznaná.

Kabinet sa bude na svojom 56. rokovaní zaoberať návrhom Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020, ktorý predpokladá, že prostredníctvom iniciatívy REACT-EU bude pre Slovensko v rámci operačného programu na rok 2022 vyčlenená dodatočná suma vo výške takmer štyroch miliónov eur. Ministri majú schváliť aj rozšírenie výcvikových aktivít Ozbrojených síl SR, má ísť o reakciu na vývoj bezpečnostnej a geopolitickej situácie v Európe, v zozname pribudli napríklad cvičenia v Poľsku či na Ukrajine.

Kabinet má odobriť aj takmer štyri milióny eur na rekonštrukciu vládneho Hotela Bôrik v Bratislave, dôvodom je znížiť energetickú náročnosť objektu, postaveného v polovici 70. rokov. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) počas predchádzajúcich dní avizoval, že vláda sa má zaoberať aj pomocou subjektom verejnej a štátnej správy zasiahnutým výrazným zdražením energií.