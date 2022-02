Vyše 96 percent päťročných detí je v rámci povinnej škôlky umiestnených, tvrdí Branislav Gröhling

BRATISLAVA – Umiestnenie päťročných detí v rámci povinného predprimárneho vzdelávania je na úrovni vyše 96 percent. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Zvyšné zhruba štyri percentná tvoria deti rodičov, ktoré sú v zahraničí. Rodičia si podľa slov ministra školstva nesplnili svoju povinnosť a nenahlásili deti na povinné predprimárne vzdelávanie. Patria k nim aj deti, ktoré rodičia dali do nesieťových zariadení a tie nie sú evidované v registri. "Tam prebieha individuálna komunikácia alebo individuálne riešenie týchto problémov," povedal šéf rezortu školstva.

Povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od päť rokov rieši vedenie ministerstva školstva od svojho nástupu v roku 2020. Novelu zákona, ktorá upravuje povinné predprimárne vzdelávanie, prijali v roku 2019 s platnosťou od septembra 2021. Gröhling poukázal, že sa vytvorili aj dve výzvy zamerané pre materské školy. V prvej sa zameriavali na dofinancovanie vytvorenia nových tried. V druhej išlo o prostriedky na personálne náklady v rámci nových tried. Minister školstva poznamenal, že vďaka výzvam sa vytvorilo viac ako 60 tried v materských školách na celom Slovensku.

V rámci plánu obnovy vyčlenili 154 miliónov eur na výstavbu materských a základných škôl. "Momentálne sa realizuje komunikácia s Úradom vlády SR o nastavovaní jednotlivých pravidiel a kritérií. Je to samozrejme v spolupráci s vyššími územnými celkami," povedal minister školstva. Finančné prostriedky na výstavbu materských škôl sa budú podľa jeho slov poskytovať celoplošne tam, kde je to potrebné.

Napriek pozitívnemu vplyvu a postupnému zvyšovaniu zaškolenosti detí pred nástupom do základnej školy dostupnosť predprimárneho vzdelávania naráža v obciach naďalej na problémy. Najčastejšie ide o kombináciu štyroch rizík – nedostatočnej kapacity materských škôl, ich problematického financovania, nedostatku takzvaných inkluzívnych pracovníkov či ich veľkej vzdialenosti pre sociálne slabšie rodiny. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Tá zároveň potvrdila, že kapacity materských škôl kontrolovaných samospráv sú najmä v prípade menších obcí naplnené prevažne deťmi, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.