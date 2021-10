Nicholsonová rieši zapeklitú situáciu: Jej syn má COVID! Karanténa, pomohlo zvyšku rodiny očkovanie?

Nicholsonová už niekoľko rokov žije v Bruseli, kde sa nachádza Európsky parlament. Po jej zvolení do tejto inštitúcie sa do Belgicka presťahovala aj spolu s rodinou. Jej najmladší syn Jakub tam navštevuje školu. Teraz však musia riešiť zapeklitú situáciu – v triede sa mu objavil COVID a aj napriek rôznym vitamínom a liekom, ktoré mu jeho mama – Lucia Nicholsonová dávala, sa nakazil.

„Tento malý človiečik má COVID. Má len soplík, žiadne iné príznaky. Minulý týždeň v pondelok nám prišlo zo školy upozornenie, že v Jakubovej triede zaznamenali jeden pozitívny prípad na COVID. O dva dni neskôr nám už avizovali, že v Jakubovej triede je 13 pozitívnych detí. Urobili sme mu dva domáce antigénové testy. Oba boli pozitívne,“ napísala Nicholsonová na sociálnej sieti s tým, že antigénové testy si doma urobila aj ona s manželom a 13-ročnou dcérou Lilly.

Všetci, až na Jakuba, boli negatívny. To následne potvrdil aj PCR test – všetci až na Jakuba boli negatívni. On jediný vyšiel pozitívny. Okrem toho sú europoslankyňa, jej manžel a dcéra plne zaočkovaní. „Kvôli nedostatku slnečného svetla, Jakub, ako väčšina detí v Bruseli, dlhodobo užíva vysoké dávky vitamínu D, ale aj vitamín C, B12 a CBD. Napriek tomu dostal COVID. Medzitým nám zo školy oznámili, že celá Jakubova trieda je zavretá a zavreli aj družinu na Jakubovej škole,“ vysvetlila Nicholsonová. Tá ľudí upozornila, že sa potvrdilo, že žiadne vitamíny neochránia ľudí pred nákazou a jediný účinný liek je očkovanie. Jedným z tých, ktorí počas prvých dvoch vĺn pandémie tvrdili, že si treba dávať vysoké dávky vitamínov na boj s koronavírusom, bol Igor Bukovský. Ten je však známy tým, že koronavírus bagatelizuje a odcudzuje očkovanie či vládne opatrenia.

Priepastný rozdiel

Poukázala aj na štatistiky, aká je aktuálna situácia v Belgicku, čo sa týka očkovania. Podľa jej slov je v celej krajine zaočkovaných 85 percent ľudí, pričom najmenej ich je v Bruseli, kde sa pre vakcínu rozhodla len „trištvrtina“ populácie.

„Preto tu od 15. októbra zaviedli opatrenie povinných Covid passov, ak chcete vstúpiť do barov, kaviarní, reštaurácií, či Fitness centier. Napriek vysokej zaočkovanosti sa aj tu nájdu pomätení antivaxeri, ktorých agresivita rastie. Nedávno dobodali nožom manažéra kaviarne v Bruseli, pretože odmietol obslúžiť zákazníka bez Covid passu,“ uviedla s tým, že človek sa od ostatných cicavcov líši najmä tým, že dokáže myslieť, pričom rozumní sa od nerozumných líšia tým, že sa držia faktov. A tie podľa jej slov hovoria jasne – v nemocniciach sú najmä neočkovaní, očkovaní sú v menšine a aj sú náhodou hospitalizovaní, tak to je z dôvodu vysokého veku a pridružených ochorení.