Analytici opäť upozorňujú na zle nastavený COVID automat: Výzva vláde! Sledujete zlé čísla

Kompletne zaočkovaní, testovaní, tí, ktorí koronavírus prekonali, ale aj neočkovaní - s týmito skupinami pracuje nový Covid automat na Slovensku. Nastavený je však, podľa odborníkov, veľmi prísne a do úvahy neberie to, čo by mal brať.

"Potrebujeme pozerať na výjazdy sanitiek a príjmy do nemocníc v konkrétnom okrese a nie na farbu susedného okresu podľa počtu infikovaných. To ako keby ste Miškovi v III. C. nemohli dať z angličtiny jednotku, lebo jeho sused v lavici má z telesnej trojku. Máme to zle a zmeniť to treba teraz a dnes a nie na konci septembra," vyzývajú vládu analytici z platformy Dáta bez pátosu. Nie je to pritom prvýkrát, čo analytici upozorňujú na nezmyselne prísne podmienky automatu.

Nový covid automat sa delí na stupne monitoring, ostražinosť, 1. 2. a 3. stupeň ohrozenia. Pri vstupe na podujatie na prevádzky sa bude daná prevádzka riadiť troma modelmi - základ, OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) alebo plne zaočkované osoby. Okrem toho sa vo vyhláškach upravuje definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov.