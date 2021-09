KORONAVÍRUS Aktuálny cestovateľský semafor: Z Chorvátska do karantény, červená sa už aj v Rakúsku

Portál ECDC pravidelne každý štvrtok zverejňuje nové a nové aktualizácie farieb cestovateľského semaforu v rámci krajín EÚ.

V červenej farbe je už aj obľúbená dovolenková destinácia

Už z prvej mapy si môžeme všimnúť, že juhozápad Európy na tom nie je najlepšie a je v červenej farbe, čo v tomto prípade znamená:

- ak sa 14-dňová kumulatívna miera incidencia prípadov covid-19 pohybuje od 75 do 200 a miera pozitivity testov pri infekcii covid-19 je 4% alebo viac, alebo

- ak je 14-dňová kumulatívna miera incidencie na prípad covid-19 vyššia ako 200, ale nižšia ako 500

Nie je to však len juhozápad Európy. Dôležité je všimnúť si, že už aj dovolenkový raj Slovákov, teda Chorvátsko, sa nachádza v červenej farbe. Neďaleko od seba má zelené Maďarsko či aj náš štát.

Kombinovaná MAPA 14-dňovej incidencie, miery testovaní a pozitivity testov v krajinách EÚ k 9. septembru 2021:

Zdroj: ecdc.europa.eu

Väčšina Slovenska sa pritom síce nachádza v zelenej farbe, no do oranžovej sa dostáva už východ Slovenska. Z mapy tiež vidieť, že "červenať" sa začína už aj časť Rakúska.

Nezaočkovaní sa musia po návrate otestovať

Všetci pri návrate z červených krajín sa budú musieť na piaty až 14. deň po návrate otestovať PCR testom. Dovtedy, kým budú mať negatívny výsledok, musia zostať v karanténe. Tieto pravidlá však neplatia pre ľudí, ktorí majú za sebou platné očkovanie či prekonali ochorenie v posledných 180 dňoch.

Oranžová farba označuje prípady:

- ak je 14-dňová miera incidencie nižšia ako 50 a miera pozitivity testu je 4% alebo viac; alebo

14-dňová miera incidencie je 50 alebo viac a menej ako 75 a miera pozitivity testu je 1% alebo viac;

- ak je 14-dňová miera incidencie medzi 75 a 200 a miera pozitivity testu je nižšia ako 4%

EÚ vyradzovala niektoré krajiny z bezpečného zoznamu

Európska únia vyradila v súvislosti s pandémiou COVID-19 zo zoznamu bezpečných krajín Japonsko, Albánsko, Srbsko, Arménsko, Azerbajdžan a Brunej. Oznámila to vo štvrtok Európska rada, informuje agentúra Reuters.

Znamená to, že ľudia prichádzajúcich z týchto štátov budú musieť rátať s prísnejšími opatreniami vrátane karantény alebo testov na prítomnosť koronavírusu. Priemerný denný prírastok nakazených covidom v šiestich krajinách, ktoré EÚ vyňala z príslušného zoznamu, v týždni od 1. do 8. septembra prudko vzrástol, vyplýva z údajov Our World in Data.

MAPA 14-dňovej incidencie na 100-tisíc obyvateľov k 9. septembri 2021:

Zdroj: ecdc.europa.eu

Na zoznam bezpečných cestovateľských destinácií bol, naopak, pridaný Uruguaj. Aktuálne sa na ňom nachádza 12 krajín a teritórií vrátane Austrálie, Kanady a Saudskej Arábie, Hongkongu a Macaa.

Do členských štátov EÚ môže naďalej pricestovať väčšina plne zaočkovaných cudzincov z krajín mimo Únie, avšak karanténne podmienky v jednotlivých krajinách sa líšia. Nemecko napríklad Albánsko, Azerbajdžan, Japonsko a Srbsko v nedeľu zaradilo na zoznam "vysoko rizikových oblastí", takže osoby prichádzajúce z týchto krajín čelia pri vstupe do krajiny prísnejším reštrikciám.

MAPA miery pozitivity k 9. septembru:

Zdroj: ecdc.europa.eu