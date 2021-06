Polícia vyšetruje výbuch bankomatu vo Štvrtku na Ostrove: V putách skončili dvaja muži

TRNAVA – Po razii trnavských a dunajskostredských policajtov a kukláčov Policajného pohotovostného útvaru Trnava skončili v putách v utorok (8. 6.) dvaja muži vo veku 31 a 27 rokov. Policajný vyšetrovateľ ich na základe dôkazov obvinil z obzvlášť závažného zločinu krádeže v súbehu so zločinom poškodzovania veci. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

“Obvinení mali prísť 12. januára tohto roku nadránom do obce Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Požičaný Volkswagen Passat pristavili k miestnej predajni potravín, kde bol umiestnený bankomat. Do bankomatu vpustili výbušnú zmes z plynovej bomby, a túto na diaľku odpálili,” uviedla Antalová. Pri výbuchu poškodili nielen bankomat, ale aj budovu, v ktorej bol umiestnený. Jeden z mužov vošiel do obchodu a z bankomatu zobral všetky kazety s hotovosťou a z miesta činu spoločne ušli. “Páchatelia si z krádeže odniesli niekoľko stotisíc eur. Okrem peňazí spôsobili aj ďalšie škody na majetku za viac ako 28.000 eur,” opísala Antalová.

Policajti na objasnení prípadu vykradnutého bankomatu začali podľa hovorkyne intenzívne pracovať. “Na mieste činu sa podarilo kriminalistom zaistiť viacero významných dôkazov. Z protiprávnej činnosti usvedčili dvojicu aj tri domové prehliadky v meste Galanta a v obci Jelka. Policajti pri nich našli a zaistili finančnú hotovosť, vozidlo Volkswagen Passat, tlakové nádoby a tzv. zastavovacie ježe. Pri služobnom zákroku došlo, z dôvodu bezpečnosti zasahujúcich policajtov, k usmrteniu dvoch psov bojových plemien,” doplnila hovorkyňa.

Vyšetrovateľ ich spoločne obvinil a zároveň spracoval podnet na návrh na ich väzobné stíhanie. Do rozhodnutia súdu budú muži naďalej zadržaní v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny im môže hroziť v zmysle zákona strata slobody na 10 až 15 rokov. Polícia v súvislosti s týmito osobami preveruje aj ďalšie prípady.