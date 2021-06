FOTO Záborská z OĽaNO v ohrození! V LISTE sa jej vyhrážajú fyzickým útokom kvôli potratom

Desivé riadky

Poslankyňa Záborská zdieľala list pre všetkých na sociálnej sieti. Anonym hovorí o upozornení, aby poslankyňa vraj už nepredkladala žiadne ďalšie zákony týkajúce sa potratov. "Týka sa Vašej pomoci ženám Slovenska v parlamente. Stále máte rozrobené s rôznymi sprostými návrhmi zákonov tzv. "Vašu pomoc" napr. pri "potratoch". Keďže je toho už veľa žiadame Vás, aby ste už žiadny návrh na schválenie nepredložila, k ničom sa nevyjadrovala, k takýmto veciam nehlasovala, kým tam ešte budete sedieť. Nevadí to len nám, ale všetkým obyvateľom Slovenska," píše anonym poslankyni.

Zdroj: Facebook/Anna Záborská

Hrozba fyzickým násilím

"Upozorňujeme Vás, pretože jedna partia chlapcov, ktorá sa za to nasrala tak, že až neprestanete s tým, chce Vám ublížiť tak, aby ste do parlamentu prestala mať chuť chodiť. Adresu už majú zistenú," píše sa v ďalších hrôzostrašných riadkoch anonyma pod iniciálami N.N. Ten sa Záborskej dokonca vyhráža, že môže skončiť po rozbití kolien na vozíčku!

Frustráciu chápem, no znižovať sa k vyhrážkam je úbohé a smutné, tvrdí členka KÚ

Poslankyňa mala tiež čo povedať k tomuto pomerne vážne znejúcemu listu. "Považujem za prirodzené, že ako ľudia máme na spoločenské či morálne otázky rozličné názory. Je normálne nesúhlasiť. Aj ostro. Nesúhlas v modernej spoločnosti sa však má vyjadrovať argumentmi, v diskusii a vo voľbách," uvádza Záborská.0

"To, že je niekto z výsledkov volieb frustrovaný je v poriadku. To, že vyjadrí nahlas svoj nesúhlasný postoj je tiež v poriadku. Nesúhlasiť však nemá znamenať nenávidieť. Znižovať sa k vyhrážkam považujem za úbohé a smutné. Žiaľ aj takto funguje verejný život a politika na Slovensku," uzavrela. Polícia sa po našich otázkach ohľadom tohto listu začala o prípad zaujímať, no doteraz sa nám od poslankyne, jej hnutia a ani od polície nepodarilo zistiť, či už vo veci padlo aj nejaké trestné oznámenie.