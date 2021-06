Premiér sa neobáva rozpadu Za ľudí a ohrozenia koalície: Krajniak sa k situácii nechce vyjadrovať

Prípadné dohody o ďalších rokovaniach koalície aj s jednotlivými krídlami strany Za ľudí nekomentoval. Predstaviteľky oboch krídel strany, teda vicepremiérka Veronika Remišová aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, už podľa jeho slov garantovali, že budú súčasťou koalície.

"Poslancov poznám, chodím pravidelne aj na kluby Za ľudí. Sú to ľudia, ktorí, verím, že chcú pre Slovensko dobré veci, a tie nás čakajú. Stojíme pred veľkými výzvami, budeme naďalej potrebovať silnú koalíciu," povedal premiér pred stredajším rokovaním vlády. Scenár rozpadu strany Za ľudí podľa neho ešte nie je reálny a nemá obavy ani z toho, že by to zakývalo koalíciou.

Milan Krajniak hovorí o vnútrostraníckej situácii

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podčiarkol, že ide o vnútrostranícku situáciu Za ľudí. "Samotný fakt, že v nejakej stane sú viacerí kandidáti na predsedu, považujem za normálny," povedal. Keď bude jasné, kto bude lídrom strany do budúcna, potom sa k tomu podľa neho vyjadria. Nerozumie, prečo by ich problémy mala riešiť koaličná rada. "Neviem, čo sa udeje v strane Za ľudí. Do momentu, kým si to nevyriešia, sa k tomu neviem a nechcem vyjadriť," dodal. Podčiarkol, že koaličná zmluva je podpísaná so stranou Za ľudí, neodpovedal však na otázku, čo bude v prípade rozpadu strany a s ktorou časťou strany sa bude ďalej rokovať. Považuje to za hypotetickú situáciu.

Strana Za ľudí už dlhšie čelí rozporom vo svojom vnútri. Viacerí jej členovia žiadajú mimoriadny snem a zmenu vedenia strany. Po utorkovom (1. 6.) predsedníctve vyjadrila skupina okolo Kolíkovej nedôveru súčasnej šéfke strany Remišovej. Hovorili o vytvorení akejsi frakcie či platformy v rámci strany a chceli miesto aj na rokovaniach koalície. Remišová uviedla, že Kolíkovej krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob.