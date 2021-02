AKTUÁLNE Bývalý riaditeľ PPA Kožuch je na slobode! VIDEO Namiesto väzby zaplatí desaťtisíce

BRATISLAVA - Exriaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch je obvinený v kauze Dobytkár. Špecializovaný trestný súd ho poslal do väzby, tú im neskôr potvrdil aj Najvyšší súd. Juraja Kožucha len pár minútami prepustili z väzby. Topky.sk boli pri tom, keď po dlhých mesiacoch opustil Justičný palác v Bratislave.

V týchto chvíľach sudca prepustil z väzby Juraja Kožucha, bývalého riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Informáciu nám potvrdil jeho advokát Roman Balco. Kožuch bol vo väzbe od 22. apríla.

Juraj Kožuch tesne po prepustení z väzby Zdroj: Ivan Mego

"Môj klient od začiatku trvá na jeho nevine, ktorú od začiatku konania dokazujeme. Podľa informácií, ktoré mám, mala byť dnes jeho väzba nahradená, čo je veľmi dobrá správ," povedal pre Topky Balco. "O prepustenie sme žiadali opakovane a naše žiadosti boli zamietané. Väzba bola nahradená okrem obmedzení prvostupňového súdu, ako elektrický náramok, ale aj peňažná záruka," povedal advokát s tým, že k bližšej sume sa nebude vyjadrovať. Podľa našich informácií ide o 50-tisíc eur.

"Najvyšší súd SR v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a členov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta na dnešnom neverejnom zasadnutí rozhodol tak, že sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR proti uzneseniu ŠTS BB z 11. 1. 2021, sp. zn. 5Tp/6/2020 (ktorým súd nahradil väzbu obvineného J. K. dohľadom probačného a mediačného úradníka a primeranými povinnosťami a obmedzeniami), čiastočne vyhovel, keď napadnuté uznesenie zrušil a popri už uloženom dohľade probačného a mediačného úradníka, primeraných povinnostiach a obmedzeniach, ako aj kontrole technickým prostriedkom, prijal ponuku peňažnej záruky obvineného J. K. vo výške 50.000 €," informovala hovorkyńa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

"Podľa názoru Najvyššieho súdu je trestné stíhanie obvineného J. K. aj naďalej dôvodné, avšak za súčasného stavu ho možno viesť aj na slobode. Súd osobitne upozorňuje, že ak obvinený J. K. nebude dodržiavať uložené primerané povinnosti a obmedzenia, môže byť opätovne vzatý do väzby a zložená peňažná záruka pripadne štátu," dodala Važanová.

Kauza Dobytkár

Dvojica je stíhaná pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. Polícia ich zadržala 22. apríla v rámci akcie Dobytkár. Počas nej Národná kriminálna agentúra do polovice júla obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb.

Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí. Na začiatku júla polícia v rámci akcie zadržala aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podnikateľa Petra Kubu. Pôvodne Norberta Bödöra sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Trubana a Norberta Bödöra do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra Kubu.