Najhoršie okresy si plošné testovanie na KORONAVÍRUS zopakujú: Predbežné výsledky! Bratislava prešla tesne

BRATISLAVA - Plošný skríning sa pomaly chýli ku koncu. Slovensko čaká posledný deň testovania a pre 37 obcí to bude znamenať aj lístok do druhého kola. Oficiálne dáta zo všetkých dní zatiaľ nepoznáme. Obce a mestá zverejňujú výsledky po dňoch. Premiér a minister zdravotníctva by mali o finálnom rebríčku informovať v piatok. Zoznam sa však začína pomaly rysovať.

Deväťdňový maratón plošného testovania sa pomaly končí. Obce a mestá čaká zajtra posledný deň testovania. Cez víkend boli mobilné odberné miesta posilnené. Napriek tomu, že sa očakával nápor, priebeh testovania bol pokojný, netvorili sa dlhé rady a otestovať sa stihol každý na objednávku, ale aj bez nej.

Od stredy len s certifikátom

Minister zdravotníctva uviedol, že o výsledkoch testovania budú informovať v piatok 29. januára. Od 27. januára do utorka 2. februára však do práce či do prírody môžete ísť len s certifikátom. To zatiaľ platí pre všetkých Slovákov. Doteraz sa otestovalo viac ako 1,8 milióna Slovákov. Slovensko sa potom rozdeli do dvoch skupín a 37 najzamorenejších okresov si testovanie zopakuje a certifikát bude potrebovať až do konca zákazu vychádzania, ktorý platí do 7. februára.

Najhoršie okresy z hľadiska 7-dňovej incidencie

(Zdroj: Dáta bez pátosu)

Zároveň sa podľa vyjadrení premiéra Igora Matoviča budú musieť testovať dovtedy, kým pozitivita neklesne na prijateľnú mieru. Hranicu však nešpecifikoval, okresy sa jednoducho rozdelia na polovicu.

Predbežné výsledky, Bratislava v zelenej zóne len tesne

Portál Dáta bez pátosu pravidelne aktualizuje dáta z plošného skríningu a na ich základe po víkende zostavil predbežnú tabuľku najviac zamorených okresov. Bratislava sa dostala do zelenej zóny len tesne a v rebríčku je na 38. mieste.

Najhoršie okresy podľa plošného skríningu k pondelku 25. januáru

(Zdroj: Dáta bez pátosu)

Zatiaľ najzamorenejším okresom sú Bánovce nad Bebravou s pozitivitou takmer šesť percent. Nasleduje Stropkov (5,4 %), Pezinok (4,2 %) a prvú päťku uzatvárajú okresy Komárno (3,76 %) a Šaľa (3,56 %). Zlaté Moravce, ktoré boli na tom pred testovaním najhoršie sú na 11. meste a Nitra, ktorá testovanie začala v januári kvôli alarmujúcej situácii, je na 43. mieste s pozitivitou 1,08 %.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Zdroj: Dáta bez pátosu

Zdroj: Dáta bez pátosu

Zdroj: Dáta bez pátosu

Premiér dnes ocenil výsledky a zagratuloval primátorovi Marekovi Hattasovi. Počet infekčných ľudí v okrese klesol podľa jeho slov o 70 percent.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Zle na tom boli aj Michalovce. Pozitivita po doterajšom testovaní je 0,98 %. V žltej zóne, teda na hranici sa nachádzajú dva okresy - Trnava (1,33 %) a Rimavská Sobota (1,29 %). Ide o pomyselnú hranicu, ktorá oddeľuje zelené okresy od prvých 37 najviac zamorených, zatiaľ však nie je jasné na základe akých kritérií sa okresy presne rozdelia. Na oficiálne výsledky si ešte počkáme a definitívny rebríček najhorších okresov zrejme premiér s ministrom vyhlásia v piatok.

Najhoršie kraje podľa 7-dňovej incidencie

(Zdroj: Dáta bez pátosu)