KORONAVÍRUS Ako sa preukázať po testovaní? Aj po prekonaní Covidu nastali tieto ZMENY!

Téme sa venovala TV Markíza. Streda 27. januára, kedy na Slovensku začne platiť sprísnený lockdown a s ním aj kontroly certifikátov či tlačív o prekonaní covidu sa nezadržateľne blíži. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) ešte v strede tohto týždňa avizoval, že v prípade prekonania covidu to musí byť potvrdenie výlučne od lekára, ktorý sám zhodnotí, či pacient príznaky a ochorenie ako také prekonal.

"Pokiaľ ale tam naozaj bol len pozitívny test a jeho pacient neprekonal nejaké výrazné ochorenie v takom prípade by som to potvrdenie nevystavoval. Práve preto sa realizuje táto procedúra, je mi ľúto, že to takto je, ale my chceme ochrániť zdravie a životy našich občanov," povedal na tlačovom brífingu počas týždňa Krajčí.

Modré certifikáty už nemajú všade Zdroj: TASR – František Iván

Neskôr vyšla vyhláška, ktorá veci mení

Vo štvrtok večer sa ale všetko zmenilo vydaním novej vyhlášky hlavného hygienika. Podľa nej totiž stačí aj to, ak človeku prišiel pozitívny výsledok testu od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021. Za takýto doklad podľa odborníkov možno považovať SMS správu alebo e-mail o pozitivite.

"Ja som nemal pocit, že padlo možno úplne definitívne rozhodnutie, môžem sa mýliť," skonštatoval na margo zmien Krajčí. Podľa stanoviska hlavného hygienika vraj stačí SMS správa potvrdzujúca pozitivitu. "Tak to je to, čo momentálne teraz platí," prikývol Krajčí. "Niekedy sa prijmajú opatrenia, ktoré sú najľahšie zrealizovateľné a majú istú výpovednú hodnotu," povedal lekár Pavol Jarčuška po boku Krajčího.

Čím všetkým sa budete môcť preukázať od stredy?

Dôležité je teraz vedieť, čím sa môžu občania po pretestovaní preukázať:

- certifikát

- potvrdenie o vykonaní testu

- SMS z odberového miesta

- e-mail z odberového miesta

Problémy tak nastali pri "jednotnosti" certifikátov. Tých štát totiž tentokrát nezabezpečil dostatok. Viaceré samosprávy to teda poňali po svojom a tlačia si vlastné podobizne certifikátov, ako napríklad na bratislavských Kramároch v časti Nové mesto. Inšpirovali sa aj iné mestá ako napríklad Komárno.

Vzor certifikátu, aký dávajú na Kramároch Zdroj: Tip čitateľa

"Je to v poriadku a myslím si, že nemali by sme v tomto ľuďom robiť problémy," povedal minister Krajčí na margo iných spôsobov preukazovania sa, ako certifikátom. "Bude platiť aj SMS-ka, áno. Pretože tá SMS správa má špeciálny covid kód, ktorý patrí len tomu dotyčnému človeku. Dá sa to overiť," doplnil minister. V kontexte SMS správ sa v rámci zabezpečenia od stredy tiež mení ich podoba. Bude obsahovať aj celé meno a priezvisko testovaného občana. Polícia rovnako prisľúbila, že bude akceptovať všetky podoby takýchto preukazovaní sa s tým, že ich budú aj kontrolovať a preverovať.