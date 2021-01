Mimoriadna vláda kvôli KORONAVÍRUSU: Matovič viní Sulíka, jeho testy sú šmejd! Šéf SaS vraj hrozí rozpadom koalície

BRATISLAVA – Za aktuálnu zlú pandemickú situáciu na Slovensku nesie zodpovednosť vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a jeho ministerstvo. V relácii Sobotné dialógy na RTVS to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO). Sulíkovi vyčíta, že sa sedem týždňov len vyhováral a nezabezpečil včasné dodanie antigénnych testov, i to, že si nedávno užíval dovolenku v Dubaji, kým zdravotníci kolabovali a zomierali.

Ministra však odvolať nechce, ako tvrdí, nemieni mu dať totiž zámienku na povalenie vlády. Ešte cez víkend Matovič chce, aby kvôli kritickej situácie okolo pandémie koronavírusu na Slovensku mimoriadne zasadla vláda. Matovič opäť tlačí na masívne testovanie, keďže v okresoch si podľa neho uvedomujú, že to je cesta. Hovorí aj o testovaní v najzasiahnutejších regiónoch. Je potrebné pripomenúť, že o testovaní v najzasiahnutejších regiónoch hovoril Sulík už pred niekoľkými mesiacmi, keď vypracoval covid plán, ktorý mu Matovič odporučil poslať do Mongolska.

Aktualizované 14:39 Richard Sulík popiera akékoľvek odkazy

"Vylučujem akékoľvek odkazy premiérovi - priame či sprostredkované. Navyše, strana Sloboda a Solidarita nemôže rozbiť koalíciu. Ak by odišla, len klesne počet poslancov z 95 na 82 a vláda aj koalícia by fungovali naďalej," napísal na Facebooku.

Zdroj: FB/Richard Sulík

Sulík u mňa absolútne stratil dôveru

Matovič priznal, že nebolo pekné označiť Sulíka v decembri 2020 v diskusnej relácii na Rádiu Expres za idiota. "Nepatrilo sa to, ale povedal som to, lebo som vedel, aké dôsledky bude mať jeho konanie," skonštatoval premiér. Tým, že Sulík nenakúpil včas testy, sa podľa Matoviča nedokázalo zabrániť "peklu", ktoré momentálne v krajine zažívame. "Na základe tohto zlyhania u mňa absolútne stratil dôveru," poznamenal predseda vlády s tým, že vicepremiérovi chce zobrať kompetenciu nakupovať testy.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak by som tlačil na jeho odchod, položí koalíciu

Všetky aktuálne dôsledky sú podľa premiéra na pleciach ministerstva hospodárstva. Kriticky vníma aj to, že Sulík bol počas sviatkov na dovolenke v Dubaji. Odvolať ho z postu ministra hospodárstva však neplánuje. Tvrdí, že by tým zo Sulíka urobil len martýra a dal mu zámienku, aby položil vládu. Matovič sa odvoláva aj na sprostredkovaný odkaz, ktorý dostal. "Ten znel, že ak budem na to tlačiť, do pár mesiacov rozbije túto koalíciu," skonštatoval premiér.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Koaličná SaS podľa jeho slov od začiatku spochybňuje väčšinu opatrení, s ktorými prišiel vládny kabinet. Myslí si, že to podkopáva dôveru vo vládu, keď jej v nej partner, ktorý nehrá tímovo, úmyselne strieľa vlastné góly a podráža vlastným kolegom nohy. "Mnohí ľudia nedôverujú opatreniam, pretože vlastní kolegovia z koalície to spochybňujú," uviedol Matovič.

Mimoriadna vláda, potrebujeme testovanie

Matovič sa obáva, že na Slovensku nie je po ôsmich dňoch vidieť výsledky zavedenia prísnejšieho zákazu vychádzania. Avizoval, že zrejme ešte tento víkend zvolá neoficiálne alebo oficiálne rokovanie vlády, aby spolu s ministrami diskutoval, ako postupovať na Slovensku v boji s pandémiou ďalej. "Sprísňovať lockdown už viac nemôžeme. Čo máme ľuďom povedať, že nemôžu chodiť do práce? Zavrieme fabriky? Skrachujeme ako štát," vyhlásil Matovič.

Od ministra zdravotníctva Mareka Krajčího dostal predseda vlády v sobotu informáciu, že to v Nitre vyzerá na výrazné zastúpenie britského variantu nového koronavírusu. "Čakajú nás ťažké rozhodnutia. Musíme sa zomknúť," vyhlásil premiér v relácii. Na Slovensku je podľa neho dostatok nemocničných lôžok, ktoré sa dajú reprofilizovať, v nemocniciach však nie je dostatok zdravotníkov. "Bol by som rád, keby tí, ktorí opatrenia sabotovali a spôsobili túto situáciu, išli brigádovať do nemocníc," povedal Matovič.

Sulíkove testy sú šmejdy

Za nedostatok testov viní vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), chce mu preto zobrať kompetenciu nakupovať testy a presunúť ju na iného člena vlády. "Musíme tú kompetenciu ministrovi zobrať, lebo ten by testy nakúpil niekedy až v auguste," poznamenal Matovič. Milión testov za 3,9 milióna eur, ktoré Sulík zohnal, Matovič považuje za "šmejd" a 250-tisíc ľudí, ktorých nimi už testovali, označil za hókusy-pókusy.

Samosprávy si uvedomujú, že testovanie je riešenie

Samosprávy a aj tí, ktorí kritizovali celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, sa podľa premiéra teraz ozývajú a volajú po ňom. "Uvedomujú si, že je to riešenie," podotkol. Na plošnom testovaní sa podľa neho musí zhodnúť vláda. Problém však vidí v nedostatku testov. Dodávku antigénnych testov, ktorá prišla v januári na Slovensko, označil za zlomok, ktorý sa ihneď minie v nemocniciach.

Význam vidí v testovaní v najzasiahnutejších regiónoch. Ako však tvrdí, testovanie nemôže byť dobrovoľné ako v Trenčíne, pretože sa to ukázalo ako neúčinné. Za príklad dáva Oravu, kde podľa neho minuloročné jesenné testovanie fungovalo. "Musíme na testovanie dostať všetkých ľudí a potom to zaberie," skonštatoval premiér. O otvorení škôl sa môže na Slovensku podľa neho zatiaľ len snívať. V súvislosti s výskytom britského variantu nového koronavírusu by to podľa neho bolo veľmi rizikové.

Verejnosť predseda vlády vyzval, aby dodržiavala takzvané "ROR" opatrenia, teda nosila ochranné rúško, dodržiavala odstupy a umývala si ruky. "Keby sme tieto opatrenia dodržiavali, nemusíme mať lockdown. Extrémne množstvo ľudí nedodržiava opatrenia najmä v domácnosti," povedal. V prípade smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského oceňuje premiér vecný a pokojný tón komunikácie zo strany ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) a vyjadril jej plnú podporu.