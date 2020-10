MIMORIADNE Špeciálny prokurátor Kováčik aj expolicajný funkcionár budú stíhaní väzobne

BRATISLAVA - Obvinený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert Paksi budú väzobne stíhaní. Rozhodla o tom v nedeľu neskoro večer sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

"Sudkyňa pre prípravné konanie ŠTS rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb — D. K. a N.P. ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné. Dôvodom väzby je u obvineného D. K. obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Dôvodom väzby u obvineného N. P. je obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková, kolúzna a preventívna väzba," objasnila hovorkyňa.

Súd podľa nej neprijal peňažnú záruku ponúknutú manželkou obvineného Dušana Kováčika a ani jeho písomný sľub. "Sudkyňa ŠTS súčasne rozhodla, že ani u jedného z obvinených nie je možné dosiahnuť účel väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka," povedala ďalej Kudjáková. Obvinený Kováčik podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Rozhodnutie o vzatí do väzby je u obvineného Norberta Paksiho právoplatné. "Nepodali sme sťažnosť," uviedol krátko jeho obhajca Ivan Kochanský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla tak, že Dušana K. vzala do väzby z dôvodu kolúzneho, ako i preventívneho. Proti všetkým výrokom tohto rozhodnutia sme podali sťažnosť. Čo sa týka okolností týkajúcich sa obsahu výpovede môjho klienta, k týmto sa nebudem vyjadrovať. Vyjadril sa ku skutkom, to je všetko, čo k tomu poviem," povedal Erik Magál, obhajca Dušana Kováčika.

"Pokiaľ ide o bližšie konkrétnosti, k tomu sa nebudem vyjadrovať, nakoľko prebieha vyšetrovanie a budú aktívne vykonávané ďalšie procesné úkony. Ako som spomenul, vyšetrovanie bude ďalej pokračovať, budú vypočúvaní ďalší svedkovia, čiže určite by som nechcel zmariť tento priebeh ďalšieho vyšetrovania. Počas tohto týždňa boli medializované viaceré informácie z rôznych strán a k tomu by som sa možno chcel vyjadriť, že polícia v tomto prípade, teda vyšetrovatelia a rovnako aj prokurátor, postupoval výlučne na základe dôkazov v súlade so zákonom a bez akéhokoľvek tlaku či už mediálneho, politického alebo akéhokoľvek," zdôraznil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

"Chcel by som vyjadriť veľké ocenenie vyšetrovateľom, ktorí na tomto pracovali, nakoľko odviedli kus dobrej a poctivej práce a pokiaľ sa bude v takejto dobrej práci pokračovať ďalej a táto práca bude podporovaná aj zo strany nadriadených, určite sa dostavia ďalšie výsledky v podobe stíhania ďalšej závažnej trestnej činnosti," dodal.

Podľa Denníka N podozrenia voči Dušanovi Kováčikovi sa netýkajú len kauzy bratislavskej zločineckej skupiny takáčovcov. Bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, v súčasnosti právoplatne väzobne stíhaného, podozrievajú, že spolu s ďalšími osobami pripravoval vraždu vyšetrovateľa NAKA. Kováčik je obvinený aj z toho, že mu pomáhal mariť toto vyšetrovanie.

Sudkyňa o návrhu prokurátora ÚŠP rozhodovala v prípade Norberta Paksiho a Dušana Kováčika v nedeľu od 9.00 h, resp. 11.00 h. Paksi sa k obvineniam priznal a chce s políciou spolupracovať. Paksiho zadržala NAKA vo štvrtok ráno spoločne s Kováčikom. Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie dvojice v sobotu v skorých ranných hodinách. Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika dňom 22. októbra.