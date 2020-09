Na Slovensko dorazilo neskoré leto: FOTO Meteorológovia prezradili, kedy a kde udrú tridsiatky

Na obdobie, ktoré teraz prevláda, čakali mnohí turisti, keďže v ňom už nehrozia búrky, no stále je dosť teplé. Toto teplé počasie sa označuje ako "neskoré leto".

Podľa SHMÚ sa 8. septembra v našej oblasti začalo stabilnejšie, anticyklonálne počasie. „Spôsobila ho tlaková výš, ktorá sa začiatkom týždňa v chladnom vzduchu od západu rozšírila do strednej Európy za studeným frontom, ktorý v pondelok postúpil z nášho územia ďalej na východ. Už v noci na utorok sa rýchlo zmenšila oblačnosť, väčšinou zoslabol aj vietor a v suchom vzduchu tak nastali vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu,“ zhrnuli meteorológovia s tým, že teplota klesla zväčša pod 10 °C. Teplotné maximá boli väčšinou v rozpätí od 20 do 25 °C. „V najbližších dňoch sa anticyklonálna situácia výraznejšie nezmení, dokonca sa ešte o niekoľko stupňov oteplí,“ načrtli.

Zdroj: SHMÚ

Oteplí sa

Počasie u nás budú naďalej ovplyvňovať tlakové výše, ktoré sa budú cez našu oblasť presúvať ďalej na východ po prechode nevýrazných studených frontov. „Vplyv tlakovej výše vo štvrtok 10. 9. zoslabne a cez naše územie prejde ďalej na juhovýchod nevýrazný studený front. Prechodne sa zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe územia, no chladnejší vzduch k nám neprenikne,“ uviedli meteorológovia.

Odborníci zároveň hovoria, že v piatok sa bude za frontom cez strednú Európu ďalej na východ presúvať ďalšia tlaková výš. Tá však bude odlišná od tej predchádzajúcej. „Bude len plytká, teda dobre vyjadrená iba v spodných hladinách, no vo vyšších bude spojená len s nevýrazným hrebeňom. To znamená, že podpora zostupných pohybov vzduchu v nej bude slabšia, a bude tak aj o niečo viac oblačnosti.“

Padne tento víkend tridsiatka?

Výš sa cez víkend presunie nad východnú Európu, kde zmohutnie a po jej zadnej strane k nám od juhu začne prúdiť ešte teplejší vzduch. „V geopotenciálnej hladine 850 hPa (cca 1500 m n.m.) bude 14 °C, čo je o približne 5 °C nad dlhodobým priemerom 1981 – 2010. V takto teplom vzduchu už ojedinele môže byť dosiahnutá hodnota tropického dňa (30 °C),“ spresnili meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ

V nedeľu počasie u nás čiastočne ovplyvní studený front, ktorý bude postupovať cez Poľsko ďalej na východ. Podľa meteorológov však bude menej výrazný ako front vo štvrtok, a riziko zrážok tak bude ešte menšie. Za ním sa od západu nad našu oblasť v teplom vzduchu presunie stred ďalšej tlakovej výše.

Teplé počasie bude prevládať minimálne do stredy

Vplyvom tejto výše bude začiatkom budúceho týždňa opäť jasno alebo len malá oblačnosť a zároveň bude veľmi teplo, pretože vzduchová hmota bude ešte o trochu teplejšia. „Je pravdepodobné, že v utorok budú teplotné maximá pri jasnom alebo málo oblačnom počasí dosahovať hodnoty od 25 °C na severe až do 31 °C na juhu územia, čo je na úrovni dlhodobých rekordov pre toto obdobie,“ predpovedajú odborníci.

Táto výš bude počasie u nás ovplyvňovať dlhšie, a to až do budúcej stredy. „Aj podľa ansámblovej predpovede modelu ECMWF je vysoko pravdepodobné, že teplý charakter počasia vydrží minimálne do polovice budúceho týždňa a k výraznejšej zmene by mohlo dôjsť až v jeho druhej polovici,“ dodali meteorológovia z hydrometeorologického ústavu.