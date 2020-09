Budúce mamičky majú strach: Nenarodené deti v ohrození pre nosenie rúšok? Odborník o šialenom HOAXE!

Každý z nás je individuálny. Niekto znáša prekrytie dýchacích ciest lepšie, niekto má pocit, že odpadne už po pár minútach. Vírus, ktorý má na svedomí množstvo životov po celom svete, a ktorý je v mnohých ohľadoch mimoriadne zákerný, keďže nie každý vie o tom, že patrí k infikovaným, nás však núti chrániť seba aj svojich najbližších.

Cennou pomôckou v týchto časoch je najmä rúško, na používanie ktorého sme si v našich končinách museli v bežnom živote rýchlo a nečakane zvykať. Jeho úlohou je predovšetkým ochrana ľudí navôkol. Čiastočne však chráni aj samotného nositeľa. Vysvetlenia expertov si prečítajte tu.

Aj napriek tomu, že Slováci spočiatku neváhali a rúška si svojpomocne šili aj v pohodlí svojich domovov, v poslednej dobe pribúda množstvo odporcov, ktorí spochybňujú ich účinky. Vlastné názory prezentujú na internete, ktorý otvára dvere aj pre klamárov a špekulantov. Viete si však predstaviť, že by ste lekára pri výkone operácie odhovárali od rúška, ktoré má v praxi bežne na tvári, a to aj mimo epidémie?

Rúška a tehotenstvo

Sociálnymi sieťami sa šíril aj príspevok pani Anny, údajnej pôrodnej asistentky. Opisovala v ňom, ako zistila, že rúško na tvári ženy v radostnom očakávaní sa môže podpísať pod dusenie plodu v brušku.

Ilustračná foto. Zdroj: Getty Images

Na jej slová reagoval uznávaný slovenský odborník, pôrodník a gynekológ Jozef Záhumenský.

"Dostal som za úlohu zareagovať na príspevok kolujúci sociálnymi sieťami, kde údajná (možno reálna) pôrodná asistentka, ktorá snímala kardiotokografické záznamy tehotným ženám zistila, že vďaka rúške na tvári dochádza k nedostatočnému okysličeniu krvi matky, následne zníženému prestupu kyslíka k plodu, čo sa prejaví známkami dusenia plodu na snímanej krivke. Po razantnom odstránení rúšok tehotným sa záznam upravil a autorka tak zachránila život a zdravie nenarodených detí. Pretože ona je za život," napísal na úvod.

Odborník priznal, že ide o silný text hneď z niekoľkých dôvodov. Ako býva pri podobných hoaxoch zvykom, je podaný ako reálna príhoda, znie preto dôveryhodne. No netreba sa nechať oklamať.

Záhumenský vo svojom príspevku objasnil potrebnú teóriu, no odporučil aj pokus, ktorý je dôkazom toho, že tehotné ženy by v rúšku vôbec nevydržali, ak by sa pri jeho nosení hromadil kysličník uhličitý čo i len v minimálnej miere. Nie to ešte tak, aby došlo k poklesu koncentrácie kyslíka v krvi.

Upozornil tiež na analýzu štyroch štúdií zverejnenú v kvalitnom pôrodníckom časopise, ktoré sledovali vplyv nosenia respirátora N95 na priebeh tehotnosti. Sledovali zmeny pulzu matky, saturácie kyslíkom aj zmeny kardiotokografickej krivky. "Nezistili žiadne podstatné zmeny a považujú nosenie respirátora v tehotnosti za bezpečné. Pričom respirátor N95 výrazne viac vplýva na pohodu dýchania ako obyčajné rúško, pretože je hrubší a je bez filtra!," dodal Záhumenský.

Priložil aj dôkaz z praxe. Všetky jeho tehotné pacientky, ktoré k nemu prišli do poradne, mali povinne počas celého snímania kardiotokografickej krivky rúško.

Zdroj: Facebook/Jozef Záhumenský

"Bolo ich približne 20 a nezistili sme žiadny záznam, ktorý by naznačoval nepohodu plodu v maternici. Pre odborníkov prikladám jeden záznam, ktorý som si odfotil na mobil.Takže to zhrniem, rúška je z pohľadu saturácie kyslíkom plodu plne bezpečná. Čiastočne chráni nositeľa a predovšetkým chráni okolie. V čakárni nie sú tehotné samotné, preto je zodpovedné rúško mať, chránime tým seba, svoje deti ale aj ostatné osoby v okolí," uzavrel. Prečítajte si celé znenie jeho príspevku nižšie.