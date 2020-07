Ochromí nás druhá vlna? Oligarchovia si už brúsia zuby, varuje analytik: Skritizoval aj cestovateľov

BRATISLAVA - O druhej vlne nákazy sa hovorí vo viacerých krajinách. Na Slovensku síce evidujeme nárast nových prípadov, no čísla nie sú tak vysoké, ako u našich susedov. Mali by sme napriek tomu aj u nás rátať so zhoršením situácie? Prečítajte si názor odborníka.

Ochromí Slovensko druhá vlna nákazy? Táto otázka netrápi len odborníkov, ale aj obyčajných ľudí. S príchodom leta sa totiž pre mnohých nenávidné opatrenia uvoľnili, no snáď každý sa desí toho, že scenár z uplynulých mesiacov sa znova zopakuje.

Analytik Juraj Mesík si myslí, že ak vláda neurobí fatálne chyby, nemala by nás ochromiť druhá vlna v zmysle celoplošnej karantény a zvalcovania zdravotníctva. "Ak ale vláda a verejnosť budú riziko podceňovať, zažijeme v druhom polroku epidémiu, pri ktorej sa môže nakaziť a zomrieť oveľa viac ľudí ako v prvej fáze. Či to bude mať charakter vlny, alebo postupného „prehorenia“ nákazy populáciou dnes ešte nikto nevie," predostrel.

Na rúška si už mnohí Slováci zvykli. Zdroj: Getty Images

Mesík sa domnieva, že by sme sa mali pripraviť skôr na spomínané postupné „preháranie“ od ohniska k ohnisku, od firmy či inštitúcie k ďalšej. "Ak, pravda, z dovolenkových pláži rekreanti nedovezú domov naraz príliš veľa infekcie a vláda im neumožní rozšíriť ju medzi zodpovednejšími ľuďmi čo cez leto vydržali sedieť na zadku doma," dodal.

Pochvalné komentáre berie s rezervou

Odborník berie pochvalné komentáre na adresu Slovenska s rezervou. Vyjadril sa, že v tejto chvíli nevidí nič tak výrazné a inovatívne, v čom by sme mohli byť svetu príkladom.

"Dúfam, že sa nestaneme príkladom krajiny, ktorá prvú fázu zvládla veľmi dobre, a v ďalšej svoj počiatočný úspech premárnila. Istotu nemám," vyjadril obavy a ako príklad doplnil situáciu z Dunajskej Stredy. “Šesťtisíc fanúšikov bez rúšok natlačených hlava na hlave na štadióne v Dunajskej Strede vyzerá ako úplná a bezpodmienečná kapitulácia vlády," poznamenal.

"V čom vidím obrovské zlyhávanie je rezignácia vlády na tlmenie „cestovateľskej horúčky“ rekreantov valiacich sa k moriam a chýbanie inteligentnej a vážnej diskusie o transformácii spoločnosti a ekonomiky po skúsenosti s COVID-om," nešetril kritikou analytik.

Výsledkom podľa neho môže byť masa nakazených ľudí a milióny, ak nie miliardy, preflákaných a rozkradnutých eur. "To si píšte, že si na ne už oligarchovia a dravci brúsia zuby!" odkázal.

Nie je cestovanie, ako cestovanie

Mesík je veľmi kritický voči cestovateľským plánom našincov. Zároveň však dodal, že záleží na tom, kde a ako sa chystáte cestovať. "Cestovať autom po Slovensku alebo do Česka či Rumunska a tam potom putovať v malej skupinke po hrebeňoch hôr je niečo úplne iné, ako sa vypraviť napakovaným lietadlom alebo autobusom na preľudnené pláže niekam do Chorvátska či Talianska a po nociach tam žúrovať v baroch s turistami z Anglicka, Švédska či Španielska," vysvetlil.

Zdroj: SITA/AP/David Zalubowski

Každý, kto „má mrle“ a musí sa za každú cenu ísť toto leto rekreovať niekam medzi davy ľudí, by mal byť podľa Mesíka zodpovedný. "Mal by mať aspoň toľko ohľaduplnosti, aby šiel po návrate domov do dvojtýždňovej dobrovoľnej karantény. Niektorí ohľaduplní sú, iní žiaľ nie," povedal Mesík.

Jasný názor má aj na to, aké kroky by podnikol, ak by bol on sám členom vlády. "Presadzoval by som zákon, aby rekreanti, ktorí po návrate niekoho na Slovensku nakazia, niesli za liečbu nimi nakazených ľudí aj za prípadné miestne lock-downy priamu finančnú zodpovednosť," opísal.

"Keď inak nemôžete, riskujte – ale nakaziť iných nemá nikto právo a štát by to nemal odbiť len tak myknutím pleca a nechať zadarmo, že veď sa stalo," uzavrel narovinu Mesík.

Kto je Juraj Mesík?

Juraj Mesík vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Martine. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia, neskôr pracoval na federálnom ministerstve životného prostredia. V rokoch 1993 až 2002 bol riaditeľom nadácie Ekopolis. V rokoch 2003 až 2009 pracoval ako starší špecialista a konzultant Svetovej banky vo Washingtone.