Slovensko ohrozuje kliešťová encefalitída: Prípadov pribúda, TU je to najhoršie

"Vo všetkých prípadoch bolo ochorenie potvrdené sérologicky zo séra a v dvoch prípadoch aj z likvoru. Dvaja pacienti mali v anamnéze konzumáciu ovčieho syra z nepasterizovaného mlieka a jeden pacient mal opakované prisatie kliešťa," uviedla s tým, že prípady epidemiológovia sledujú aj naďalej.

Od konca apríla tohto roka k dnešnému dňu je na Slovensku hlásených 26 prípadov kliešťovej encefalitídy. Najviac prípadov je z Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Rimavská Sobota). Prípady boli evidované aj v Žilinskom (okresy Žilina, Bytča), Trenčianskom (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a Košickom kraji.

Zdroj: gettyimages.com

Takmer polovica prípadov bola podľa Tolnayovej hlásená v súvislosti s konzumáciou nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov ovčieho a kozieho pôvodu. K zvýšenému množstvu kliešťov, ktoré prenášajú aj závažné ochorenia, prispela podľa odborníkov pravdepodobne aj mierna zima takmer bez mrazov. Podľa Jany Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ zaznamenávame posun prípadov kliešťovej encefalitídy do severnejších oblastí pravdepodobne z dôvodu klimatických zmien.

„Kliešte totiž nemajú v obľube horúce a suché počasie. Zatiaľ čo v minulosti boli známe endemické oblasti na južnom Slovensku a na Považí, za ostatné roky zaznamenávame najviac prípadov z Banskobystrického a Žilinského kraja. Potvrdzujú to aj štúdie, ktoré poukazujú na posun kliešťov do severných oblastí, ako aj do vyšších nadmorských výšok nad 1000 m. n. m. vo viacerých krajinách Európy vrátane Slovenska," podotkla.