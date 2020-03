KORONAVÍRUS Vplyv na maturity či testovanie deviatakov bude závisieť od vývoja situácie, tvrdí rezort

Krízový štáb 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na Slovensku od pondelka 16. marca na 14 dní. Študenti by sa tak mali vrátiť do svojich lavíc 30. marca. Externá časť a písomná forma maturitnej skúšky po presunutí pripadá na obdobie od 31. marca do 3. apríla. Termíny talentových prijímacích skúšok sa presúvajú na obdobie od 30. marca do 30. apríla. Ministerstvo v tejto chvíli ešte nevie povedať, či bude nutné predlžovať školský rok. Pôvodný termín testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa nezmenil. Uskutočniť by sa tak mal 1. a 2. apríla.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu a prijala ďalšie opatrenia, ktoré sú v platnosti od 16. marca. Ide o ďalšie zatváranie prevádzok, pričom platí, že sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku stúpol na 97.