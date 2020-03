Prvá strana pod paľbou! Kollárove plány s ministerstvom majú trhlinu, ostrá kritika aktivistov

BRATISLAVA - Zdá sa, že povolebná spolupráca začína narážať na prvé prekážky. Nielen čo sa týka budúceho zloženia vlády. Sme rodina bude mať zrejme záujem o rezort životného prostredia. Do čela rezortu by zrejme postavili Jána Mizeráka. Práve s ním má problém združenie My sme les i mimovládna organizácia SOS Bird Life. Hnutie Sme rodina sa bráni. Podľa neho ide o klamlivé informácie

Združenie My sme les včera na sociálnej sieti zverejnilo reakciu na možné vedenie rezortu životného prostredia. To by podľa kuloárnych informácií malo pripadnúť hnutiu Sme rodina a šéfovať by mu mohol Ján Mizerák. Na začiatku poďakovali všetkých voličom, ktorí dbali na životné prostredie a volili zelených kandidátov a kandidátky. „Zdá sa, že Slovensko sa konečne zbavilo arogantnej vlády SMERu, ktorá 12 rokov devastovala životné prostredie a naše lesy,“ uviedlo združenie.

Kollárove hnutie sa bráni. Po stretnutí s Čaputovou sa na túto tému vyjadril aj samotný Kollár. Povedal, že rezort životného prostredia nebude chcieť, ale keby oň mali záujem, jednožnačne by do jeho čela dosadil Mizeráka.

Výzva budúcej vláde

V téme životného prostredia je podľa združenia šanca na zmenu a to od novej vlády očakávajú. Dôležité sú rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva. „Našim záujmom bolo a vždy bude chrániť slovenskú prírodu, lesy a národné parky. Považujeme to aj s ohľadom na prebiehajúcu klimatickú zmenu za základný pilier ochrany zdravia a majetku ľudí a aj hodnoty našej krajiny - Slovenska,“ uviedlo združenie.

My sme les apelovalo na „rodiacu sa koalíciu“, aby brala na tieto skutočnosti ohľad a nezverila tieto rezorty strane Sme rodina, ktorá o to javí záujem. „Jej odborník na túto oblasť ešte ako generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR navrhoval také kontroverzné opatrenia, ako odstrel polovice populácie slovenských medveďov či ťažbu dreva v mediálne známych tatranských rezerváciách - v Tichej a Kôprovej doline,“ uvádza združenie.

Desiatky vyhodených špičkových odborníkov

„Ako vtedajší nominant strany Smer bol dosadený na post riaditeľa ŠOP s cieľom paralyzovať činnosť štátnych ochranárov a umožniť tak drevárskej lobby ťažbu dreva v chránených územiach. O tom svedčia desiatky vyhodených špičkových odborníkov, aj odvolaní riaditelia národných parkov, ktorí pod zámienkou reorganizácie museli opustiť Štátnu ochranu prírody,“ píšu ďalej.

Združenie preto prosí Igora Matoviča, ktorý bude zostavovať novú vládu, aby k otázke životného prostredia pristupoval „citlivo a zodpovedne“. „Navrhujeme nezveriť rezorty ŽP a pôdohospodárstva do rúk tým, ktorí budú s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať v devastácii nášho prírodného bohatstva,“ dodalo združenie My sme les. K tejto sťažnosti sa pridala aj mimovládka SOS/Bird Life.

Sme rodina sa bráni

Hnutie Sme rodina sa voči týmto vyjadreniam ohradilo. „Hnutie Sme rodina veľmi mrzí, že občianske združenie My sme les spúšťa takúto petíciu, pretože Sme rodina je presvedčená, že v budúcnosti, keď sa bude formulovať akýkoľvek program, by nemal byť ovplyvnený diktátom ani názorom jednej skupiny. Názor by mal vzniknúť na základe širšieho konsenzu,“ uviedlo hnutie v stanovisku.

V prípade Jána Mizeráka boli podľa hnutia použité klamlivé a nekorektné argumenty. „Zároveň nás mrzí, že iniciatíva My sme les síce hovorí o praktikách, ktoré zaviedol Smer, avšak svojím nátlakom, diktátom a šírením lživých informácií v tom naďalej pokračuje,“ napísalo hnutie.

Celá reakcia Jána Mizeráka, ktorú zaslalo hnutie Sme rodina. Mizerák sa voči niektorým publikovaným faktom ohradil:

1. Do funkcie generálneho riaditeľa ŠOP SR som nastúpil za vlády Mikuláša Dzurindu. Ministrom ŽP SR bol prof. László Miklóš.

2. Za spracovanie kalamity nepôvodného, umelo vysadeného smreka na začiatku doliny pri asfaltových cestách v Kôprovej a Tichej doline bol zo strany Bruselu voči SR vedený infrigement, ktorý podali mimovládne organizácie. Infrigement bol Bruselom zastavený ako neopodstatnený.

3. Prepúšťanie zamestnancov bolo realizované na základe rozhodnutia vtedajšej vlády SR. ŠOP SR mala prepustiť 100 zamestnancov. Ja som vyrokoval prepustenie len 48 zamestnancov, pričom 52 museli prepustiť v rámci MŽP SR iné organizácie rezortu. Návrhy na prepúšťanie zamestnancov predkladali riaditelia národných parkov a CHKO. Treba sa spýtať ich, prečo navrhli tých, ktorých navrhli.

4. Posledný schválený regulačný lov medveďa hnedého bol v roku 2007 – 52 jedincov. Pri vtedajšom počte cca 1 200 jedincov je tvrdenie, že som dal povolenie lovu na polovicu populácie, ďalším klamstvom.

5. Nikdy som nevydával žiadne povolenie ťažby ani lovu medveďa, pretože som to ani nemohol vydávať. Nemal som to v kompetencii, pretože organizácia, ktorú som riadil, nie je orgánom štátnej správy. Povolenie na lov medveďa vydáva rozhodnutím MŽP SR a súhlas na spracovanie kalamity príslušný okresný úrad.

Uvedenými tvrdeniami združenie My sme les zavádza vládu, parlamentu aj verejnosti a je obrazom ich profesionality a úprimného záujmu podávať korektné informácie.