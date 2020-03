VOĽBY 2020 Pellegrini sa bude uchádzať o post podpredsedu NR SR, ak bude možnosť

BRATISLAVA - Volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post podpredsedu Národnej rady (NR) SR, ak na to bude príležitosť. Uviedol to v nedeľu ráno pred diskusiou v televíznej relácii.

„Ak takúto možnosť dostanem, tak sa o ňu uchádzať budem,“ uviedol Pellegrini na margo otázky, či sa bude ako volebný líder pravdepodobne najsilnejšej opozičnej strany uchádzať o tento post. „Ak by tá funkcia pripadala Smeru, tak by som to mal byť ja,“ doplnil dosluhujúci premiér.

Na margo zverejnených výsledkov vyjadril spokojnosť, že sa Smer-SD neprepadol tak, ako to predpovedali prvé exit polly. "Na druhej strane vidíme, ako dopadli tie novotvary, jeden sa dostal s odretými ušami a jeden už vôbec nie," doplnil na adresu volebných výsledkov Za ľudí a koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu.

V súvislosti s vyjadreniami niektorých politikov o tom, že budú posielať iných politikov do väzenia, uviedol, že by mala platiť opatrnosť. „Môže sa im stať, že im zavrú aj koaličného partnera,“ myslí si Pellegrini, ktorý dodal, že by sa politici nemali takto vyjadrovať.