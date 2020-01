Šiesty deň súdu v kauze vraždy Kuciaka sledujeme ONLINE: Očakáva sa výpoveď Zsuzsovej aj Kočnera

prečítajte si, ako prebiehal piaty deň pojednávania v kauze Kuciak

Štvrtý deň hlavného pojednávania vypovedal finančník Jaroslav Haščák aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý podľa Tótha spolufinancoval sledovanie novinárov

Podnikateľ poprel, že by spolufinancoval sledovanie novinárov

v utorok vypovedali kolegovia zavraždeného novinára

Podľa nich, Ján Kuciak ohrozoval beztrestnosť Mariana Kočnera

Kočner požiadal o konanie v neprítomnosti

dnes sa očakáva výpoveď obžalovaného Mariana Kočnera aj Aleny Zsuzsovej

Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová ​

Obžalovaná Alena Zsuzsová sa cítí byť nevinná a vypovedať chcela až po Zoltánovi Andruskóovi, ktorý je už v prípade odsúdený. Práve Andruskó usvedčuje Zsuzsovú a Kočnera z toho, že to boli práve oni, ktorí vraždu Kuciaka zosnovali.

Hlavné pojednávanie pokračuje šiestym dňom a práve dnes by mala Alena Zsuzsová, ale aj Marian Kočner vypovedať. Rovnako sú predvolaní aj Juraj Škríp a Miroslav Kriak. Tí mali patriť do tzv. sledovacieho komanda Petra Tótha. Bývalý novinár a Kočnerov kamarát vypovedal, že sledovanie novinárov si objednal Marian Kočner. Tóth je rovnako presvedčený, že za vraždou novinára Jána Kuciaka stojí Kočner so Zsuzsovou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vypovedali kolegovia Kuciaka

V utorok na hlavnom pojednávaní vypovedali piati kolegovia Jána Kuciaka, medzi nimi aj jeho šéfredaktor Peter Bárdy či editor investigatívneho tímu Marek Vagovič. Kolegovia zavraždeného novinára hovorili o Jánovi Kuciakovi ako o spoľahlivom a vždy nápomocnom človeku. Nazvali ho "novinárom novej generácie", ktorý vedel pracovať s otvorenými zdrojmi tak, ako to na Slovensku dokáže len málokto.

Zdroj: Topky/Peter Korček ​

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ján Kuciak ohrozoval beztrestnosť Mariana Kočnera," uviedol vo svojej výpovedi Marek Vagovič. Novinári spomínali aj telefonát, v ktorom obžalovaný Kočner povedal Kuciakovi, že sa začne zaujímať o jeho rodinu a garantuje mu, že skončí s písaním. Rovnako hovorili aj o tlačovej konferencii, ktorú Marian Kočner zorganizoval. Na tej ho Ján Kuciak svojimi otázkami zatlačil do kúta. Nikomu z nich však nenapadlo, že novinár mohol byť ohrozený na živote, zhodli sa všetci piati. Kočner sa pojednávania nezúčastnil, požiadal o konanie v jeho neprítomnosti.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Vražda Molnára a šaty pre Zsuzsovej dcéru

Obžaloba je spojená aj s vraždou podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Aj z nej sú obžalovaní Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Bratranci mali Molnára zavraždiť v jeho dome, Marček, ktorý sa k obom vraždám priznal, vypovedal, že pre peniaze.

Molnárovo telo našla jeho sestra Silvia spolu so zamestnancom Zsoltom Meszárosom, ktorý pracoval u Molnára. Meszáros v utorok vypovedal a opísal ako Molnárovo telo našli. Vypovedal aj Molnárov blízky kamarát Peter.

Zdroj: Jan Zemiar

Ako svedok bol predvolaný aj Maroš Vachna, konateľ firmy Nataša Azariy. Zsuzsová firmu oslovila, pretože chcela mať zo svojej dcéry modelku. Vachna priznal, že obžalovaná pred ním spomínala aj Mariana Kočnera. "Hovorila mi niečo so zmenkami, že to naňho narafičili, ale ja som jej nemal ako pomôcť," hovoril svedok.

Advokát Zlatici Kušnírovej Roman Kvasnica povedal, že po prečítaní komunikácie z Threemy medzi Marianom Kočnerom a ALenou Zsuzsovou, by chcel vachnu znova vypočuť.